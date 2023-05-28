محاكمة كوري جنوبي فتح باب طائرة ركاب في الجو

أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية بأن محكمة أصدرت اليوم الأحد مذكرة توقيف لراكب فتح باب طائرة تابعة لشركة طيران آسيانا قبل دقائق من هبوطها في مطار مدينة ديجو بشمالي البلاد.

وتم إلقاء القبض على الراكب وهو في الثلاثينيات من عمره لدى هبوط طائرة من طراز "إيه 321-200" يوم الجمعة الماضي بعدما فتح بابها وهي على ارتفاع 213 مترا، مما تسبب في حالة من الذعر على متنها.

وأصدرت محكمة ديجو الجزئية مذكرة لتوقيفه بتهمة انتهاك قانون أمن الطيران، وقالت إنه قد يحاول الفرار قبل المحاكمة.

وتتيح المذكرة للشرطة إبقاءه قيد الاحتجاز لمدة أطول. ولم يتم توجيه تهمة له خلال الجلسة. ويكتفي المسؤولون بالإشارة إلى الراكب بلقبه "لي".

المثير أن لي قال إنه فتح الباب لأنه أراد النزول من الطائرة بسرعة.

وقال للصحفيين أثناء نقله إلى المحكمة لحضور جلسة استماع اليوم الأحد "أشعر حقا بالأسف من أجل الأطفال"، في إشارة على ما يبدو إلى طلاب كانوا على متن الطائرة ونقلوا إلى المستشفى بسبب مشاكل في التنفس. وصرح مسؤول في إدارة الإطفاء بأنهم خرجوا جميعا بعد نحو ساعتين.

وذكرت يونهاب أن شركة آسيانا توقفت عن بيع تذاكر المقاعد الأقرب لمخارج طائرات طراز "إيرباص إيه 321-200" بداية من اليوم الأحد.