متى تصدر نتائج جولة الحسم لانتخابات الرئاسة في تركيا؟

قال رئيس هيئة الانتخابات التركية أحمد ينار إن نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم الأحد سوف تكون متاحة في وقت أقصر من نتائج الجولة الأولى.

وأضاف رئيس هيئة الانتخابات أنه من المتوقع صدور النتائج بصورة أسرع نظرا لأن الانتخابات بين مرشحين اثنين فقط، على الرغم من أنه لم يحدد وقتا معينا.

وفي الجولة الأولى من الاقتراع في 14 مايو/أيار الجاري صدرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية والرئاسية -التي جرت بالتزامن- حوالي منتصف ليل اليوم نفسه، أما في الجولة الحالية فتقتصر الانتخابات على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية لذا من المتوقع أن تصدر النتائج قبل هذا الموعد.

وأوضح ينار في تصريحه أن عملية التصويت تتم دون عوائق حتى الآن.

ويواصل الناخبون الأتراك عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر الرئيس المقبل للبلاد.

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها في الثامنة من صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت غرينتش)، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وسيفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات، علما بأن تركيا تشهد تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها الحديث عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على (نسبة 50%+ صوت واحد) في الجولة الأولى.