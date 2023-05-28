لولاية من 5 سنوات.. الأتراك يختارون اليوم رئيسا في جولة الحسم بين أردوغان وكليجدار أوغلو

يدلي الناخبون الأتراك اليوم الأحد بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وتفتح مراكز الاقتراع اليوم أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (5:00 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بتوقيت غرينتش).

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في نحو 192 ألف مركز اقتراع، وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار الجاري.

وفي جولة الانتخابات الأولى في 14 مايو/أيار الجاري حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي نسبة تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة للحسم من الجولة الأولى.

وحصل كليجدار أوغلو -وهو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب- على تأييد 44.9% من الناخبين، فيما حل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده.

نداءان

وقبل الانتخابات بساعات زار أردوغان ضريح رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس الذي أعدمه العسكريون، وألقى كلمة حيث وصف الانقلاب على مندريس بأنه حرم الشعب التركي من الديمقراطية وترك جروحا غائرة في وجدان البلاد آنذاك.

وكان عدنان مندريس (الشخصية البارزة لدى اليمين المحافظ التركي) أنهى في 1950 حكم حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا الحديثة، قبل أن يعدمه العسكريون.

وفي تغريدة تزامنت مع كلمته دعا أردوغان الشعب التركي إلى تحقيق ما سماه "نصر تركيا الكبير" عبر إعادة انتخابه في جولة الإعادة، وقال إن الأصوات التي ستمنحه الفوز "ستدشن قرن تركيا الجديد"، وفق تعبيره.

كما زار أردوغان أمس السبت جامع السلطان أيوب في إسطنبول وأدى فيه صلاة المغرب، ووصل أردوغان إلى الجامع التاريخي برفقة رئيس البرلمان مصطفى شنطوب ووزير الداخلية سليمان صويلو ومسؤولين آخرين من حزب العدالة والتنمية.

وفي تجمع لاحق حث أردوغان أنصاره على "الإدلاء بأصواتهم بدءا من الساعات الأولى من صباح الأحد"، وإقناع أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى بالتوجه إلى صناديق الاقتراع.

وفي تجمع حاشد بأنقرة حث مرشح تحالف الشعب كليجدار أوغلو من وصفهم بـ"أولئك الذين يحبون وطنهم" على "حماية صناديق الاقتراع".

ووجه كليجدار أوغلو انتقاداته إلى الحكومة التركية بسبب ما وصفه بالأداء الاقتصادي "الضعيف الذي آذى العائلات التركية ومنعها من تقديم الغذاء الصحي لأطفالها"، وفق قوله.

ووعد كليجدار أوغلو في كلمته بمساعدة النساء والعائلات من خلال إنشاء حضانات الأطفال في الأحياء التركية، مشددا على أن تأسيس الحضانات من ميزات الدولة الاجتماعية، كما وعد بمنح العائلات المعوزة مبلغا شهريا وبعدم قطع خدمات الماء والكهرباء أو الغاز عن أي عائلة محتاجة في تركيا.

يذكر أنه بموجب قواعد الانتخابات تُحظر الأخبار والتكهنات والتعليقات بشأن التصويت حتى الساعة السادسة مساء اليوم (15:00 بتوقيت غرينتش)، ولدى وسائل الإعلام الحرية في نشر نتائج الانتخابات ابتداء من التاسعة مساء (18:00 بتوقيت غرينتش).

ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقارير عن النتائج في وقت مبكر عن هذا، وعادة ما يفعل ذلك.

ومن المرجح أن تصدر النتائج اليوم في وقت أبكر مما ظهرت فيه بعد التصويت في الجولة الأولى، بالنظر لبساطة بطاقات الاقتراع التي سيختار فيها الناخبون بين مرشحين فقط هما أردوغان وكليجدار أوغلو.