قادة وزعماء يهنئون أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية في تركيا

توالت تهاني زعماء وقادة العالم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية ثانية بعد جولة تاريخية حاسمة من الانتخابات الرئاسية.

وفاز أردوغان بولاية جديدة -وأخيرة دستوريا- مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وقد هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الشيخ تميم في تغريدة "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدا من التطور والنماء".

أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) May 28, 2023

وبعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.

كما بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برسالة تهنئة لأردوغان قال فيها "إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات".

بدوره، ​​​​​​​قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية، قدما التهنئة لأردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

وقال عباس في برقية تهنئة "يسرنا بمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية".

كذلك هنأ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، الرئيس التركي بفوزه بولاية ثانية، وأشاد بالموقف الحضاري للشعب التركي ولفت إلى التطلع إلى سنوات جديدة في دعم القضية الفلسطينية.

وقدم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بثقة الشعب التركي وإعادة انتخابه رئيسا، متمنيا للعلاقات العراقية التركية التقدم والازدهار واستمرار أواصر الصداقة والتعاون.

وهنأ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الرئيس أردوغان بالثقة التي منحها له الشعب التركي الكريم عبر فوزه بالانتخابات.

وقال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في تغريدة "أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة".

بدوره، هنأ أيضا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة.

وهنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود نظيره التركي بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وقال شيخ محمود في تغريدة باللغة التركية على حسابه بموقع تويتر "مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان".

كما هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد الرئيس التركي بعد فوزه في انتخابات الرئاسة>

بدوره، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إنه يهنئ أردوغان بفوزه بفترة رئاسية جديدة.

الدول الإسلامية

وأعلنت الرئاسة الإيرانية بأن الرئيس إبراهيم رئيسي يبارك لأردوغان إعادة انتخابه رئيسا لتركيا، ويعتبر ذلك تجديدا لثقة الشعب التركي به.

وقال الرئيس الإيراني "علاقاتنا مع تركيا في المرحلة المقبلة ستتواصل بناء على حسن الجوار والمصالح المشتركة".

كما هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الرئيس أردوغان على إعادة انتخابه التاريخي رئيسا لتركيا، قائلا إن أردوغان دعامة للمضطهدين المسلمين وصوت حي لحقوقهم.

وهنأ رئيس حكومة أفغانستان الملا محمد حسن آخوند، أردوغان، بفوزه في الانتخابات.

وقال آخوند في رسالة تهنئة نشرها المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، على تويتر "أهنّئ بفوز الرئيس رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية بالانتخابات الرئاسية التركية".

كما هنأ الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الرئيس التركي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ودعاه لزيارة باكو في القريب العاجل.

وهنأ رئيس أوزبكستان شوكت ميرزاييف -في اتصال هاتفي- أردوغان، متمنيا أن تعود نتائج الانتخابات الرئاسية بالخير والفائدة على الشعب التركي.

التهاني الأوروبية

أوروبيا، هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -عبر تويتر- أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية، قائلا إن هناك تحديات كبيرة ستتغلب عليها فرنسا وتركيا معا.

بدوره، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إنه يهنئ أردوغان على "فوزه المستحق" بالانتخابات.

وفي روسيا، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عن تقديره لمساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا.

كما هنا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن وزير خارجية مالطا جورج ويلا تهانيه القلبية لأردوغان على "الفوز المهم" في الانتخابات التركية.

من جانبه، بعث رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش بتهانيه للرئيس أردوغان والشعب التركي على الفوز الانتخابي في جولة الإعادة الرئاسية.

وفي أميركا الجنوبية، هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو -في تغريدة على تويتر- نظيره التركي بتصدره في انتخابات الرئاسة التركية.