كليجدار أوغلو بعد نتيجة الانتخابات: أشعر بالحزن لأن هناك مضايقات تنتظر تركيا

قال مرشح تحالف الشعب في انتخابات الرئاسة التركية، اليوم الأحد، كمال كليجدار أوغلو إنه "يشعر بالحزن لأن هناك مضايقات تنتظر البلاد".

وفي كلمة مقتضبة ألقاها في أنقرة، عقب الإعلان عن فوز منافسه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، خاطب كليجدار أوغلو أنصاره بالقول "أطلب منكم أن لا تترددوا في الدفاع عن الديمقراطية وقد رأينا مرحلة انتخابية غير عادلة"، دون تفاصيل.

وبرر كليجدار أوغلو ترشحه للرئاسة بالقول: ما كان بوسعي أن أتغاضى على أن يتم انتهاك حقوقكم.

ورأى زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض أنه في هذه الانتخابات "تجلت إرادة الشعب في التغيير وسنستمر في النضال لإحلال الديمقراطية"، وفق تعبيره.

وتوجه كليجدار أوغلو بالشكر للشعب التركي ولجميع زعماء تحالف "الطاولة السداسية" الذين رشحوه لخوض سباق الرئاسة ممثلا عن ما سمي بتحالف "الشعب".

ولم يقر زعيم المعارضة صراحة بالهزيمة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، كما لم يهنئ الرئيس التركي على فوزه بالانتخابات.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.