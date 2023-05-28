"سرايا القدس" تعلن استهداف مستوطنتين قرب جنين وجيش الاحتلال يبحث عن المنفذين

تبنت مجموعات الشهيد طارق عز الدين في كتيبة جنين التابعة لـ "سرايا القدس" الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي عملية إطلاق النار صوب مستوطنة "جانير" المقامة على أراضي قرية الجلمة شمالي جنين، ومستوطنة "دوتان" قرب بلدة يعبد جنوبي المدينة بالضفة الغربية.

وأوضحت -في بيان عسكري- أنها حققت إصابات في صفوف جنود الاحتلال، وانسحبت من المكان دون وقوع إصابات بين مقاتليها.

من جانبه، نفى جيش الاحتلال في بيانه العسكري وقوع أي إصابات بين جنوده خلال عمليات إطلاق النار، لكنه أكد أنه سمع إطلاق نار في المنطقة وشرع في عمليات تمشيط وتفتيش في محيط المستوطنتين والقرى الفلسطينية المجاورة لها.

وأفاد مراسل الجزيرة إن قوات الاحتلال المنتشرة في المنطقة أغلقت شارع يعبد عرابة الرئيسي، ونصبت الحواجز العسكرية، وأنها تجري عمليات بحث وتفتيش في المنطقة قرب جنين.