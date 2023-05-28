اندلاع حريق كبير في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية
28/5/2023-|آخر تحديث: 28/5/202303:04 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وتعمل على إخماد الحريق، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، دون مزيد من التفاصيل.
שרפה גדולה משתוללת בבסיס צבאי ליד מעלה אדומיםhttps://t.co/Lv07ewvYE0@ndvori pic.twitter.com/S6rs5xxlVg
— החדשות – N12 (@N12News) May 27, 2023
وتعتبر "معاليه أدوميم" واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وأكثرها توسعا منذ تأسيسها في العام 1975 شرقي مدينة القدس المحتلة.
المصدر : الصحافة الإسرائيلية