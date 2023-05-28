اندلاع حريق كبير في قاعدة عسكرية إسرائيلية بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد بأن حريقا كبيرا اندلع في قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن فرق الإطفاء وصلت إلى المنطقة وتعمل على إخماد الحريق، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار، دون مزيد من التفاصيل.

وتعتبر "معاليه أدوميم" واحدة من كبرى المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية وأكثرها توسعا منذ تأسيسها في العام 1975 شرقي مدينة القدس المحتلة.