طائرة محترقة ومنشآت مهجورة.. صور من داخل مطار الخرطوم بعد أسابيع من القتال

تمكنت الجزيرة من دخول مطار الخرطوم الذي كان مسرحا للمعارك منذ اليوم الأول لاندلاع القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأظهرت الصور الحصرية توقفا كاملا لعمل المطار ومرافقه وغياب الموظفين والعاملين فيه، كما أظهرت طائرة محترقة وأضرارا لحقت بالمعدات ووجود بعض القذائف داخل المطار.

وسُمعت أصوات إطلاق نار متقطع قرب المطار خلال تجول فريق الجزيرة في بعض منشآته.

كما رصد مراسل الجزيرة مخازن الأغذية الملحقة بالمطار ومنطقة تخزين أمتعة المسافرين وهي في حالة من الفوضى.