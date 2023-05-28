شاهد.. خسائر مادية كبيرة بسبب فيضانات الجزائر

أعلنت مؤسسات الحماية المدنية الجزائرية انتهاء عمليات الإنقاذ للأشخاص الذين حاصرتهم سيول الأمطار في نهاية الأسبوع في ولايات عدة، مشيرة إلى أن السيول والفيضانات التي شهدتها ولايات بشمال الجزائر نهاية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل طفلين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة بسبب تضرر أبنية ومساحات زراعية وعدد من موانئ الصيد الصغيرة.

وقد تعرضت مدينة فوكة بولاية تيبازة غرب العاصمة لخسائر مادية كبيرة.

وتستمر حاليا عمليات فتح الطرقات وسحب المخلفات التي جرفتها السيول في ولاية تيبازة، وسط نقاشات بشأن آليات الحد من آثار هذه الكوارث الطبيعية.

في التقرير المرفق للجزيرة تفاصيل إضافية..