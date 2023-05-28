شاهد.. أردوغان يغني على وقع احتفالات أنصاره بفوزه في الانتخابات

صدح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأنشودة أمام حشد من أنصاره الذين تجمعوا قرب منزله بإسطنبول بعد إعلان فوزه بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وفي منطقة إسكودار، اعتلى أردوغان وعقيلته أمينة، حافلة وغنى أنشودة، هذا بعض ما جاء فيها من كلمات "لمن يسمع ومن لا يسمع، ولمن يسأل ومن لا يسأل، نقول له: نحبه.. نحبه.. نحبه".

وفي كلمته التي ألقاها خلال المناسبة، قال أردوغان "نتقدم بجزيل الشكر للشعب التركي النبيل، نحن عشاق إسطنبول معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر" مضيفا "أشكر شعبي الذي مكنني من فرصة تحمل المسؤولية تجاهه لمدة 5 سنوات".

وفي وقت سابق، فاز أردوغان بولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين بجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13%، وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.