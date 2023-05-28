روسيا تحذّر: الغرب "يلعب بالنار" بشأن إمداد أوكرانيا بطائرات "إف-16"

اعتبر وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب "يلعب بالنار" بعدما أعربت واشنطن مؤخرا عن استعدادها للسماح لدول أخرى بتزويد كييف بمقاتلات "إف-16″ التي تطالب بها، منددا بـ"تصعيد غير مقبول".

وقال لافروف في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحفي بافيل زاروبين الذي أجراها مقطعا منها على شبكات التواصل الاجتماعي "إنه لعبٌ بالنار.. لا شكّ في ذلك".

وأضاف "إنه تصعيد غير مقبول" تقوده "واشنطن ولندن والدول الدائرة في فلكهما داخل الاتحاد الأوروبي" التي تريد "إضعاف روسيا".

واعتبر أنه من خلال تسليم كييف أسلحة حديثة، يسعى الغرب إلى "إلحاق هزيمة إستراتيجية" بموسكو و"تمزيق" روسيا، وهو خطاب يستخدمه القادة الروس بانتظام.

وامتنعت الدول الداعمة لكييف لأكثر من عام عن تسليم الجيش الأوكراني مقاتلات خوفا من تصعيد النزاع، لكن الولايات المتحدة أعطت أخيرا الضوء الأخضر في 19 مايو/أيار الجاري للسماح بتسليم طائرات "إف-16" التي تطالب بها كييف من دون توقف.

وتشكّل الخطوة الأميركية نقطة تحول رئيسية في الدعم الغربي لكييف، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القرار بأنه "تاريخي".

ولم يحدّد بعد موعد تقديم طائرات "إف-16" وعددها، وسيخضع الطيارون الأوكرانيون لتدريب على مدى 6 أشهر لتعلم كيفية التحكم بالمقاتلات.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال إن زيلينسكي قدّم لواشنطن "تأكيدا قاطعا" أن هذه الطائرات لن تهاجم الأراضي الروسية.