تخطط لمنافسة بوينغ وإيرباص.. إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع في رحلتها التجارية الأولى

أقلعت أول طائرة ركاب صينية الصنع من طراز "سي 919" اليوم الأحد في رحلتها التجارية الأولى التي تمثل نقلة نوعية للصين الساعية لمنافسة الغرب في هذا المجال.

وأظهرت لقطات بثتها قناة "سي سي تي في" (CCTV) التلفزيونية الرسمية إقلاع رحلة شركة "إيسترن إيرلاينز" الصينية رقم "إم يو 9191" من مطار هونغكياو في شنغهاي قرابة الساعة 10:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش).

وقالت القناة إن وجهة الطائرة التي تقلّ أكثر من 130 راكبا هي مطار بكين الدولي.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام حكومية عشرات الركاب وهم يحتشدون في مطار شنغهاي استعدادا لركوب الطائرة ذات اللون الأبيض.

واستثمرت الصين بكثافة لإنتاج هذه الطائرة محليا في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التقنيات الرئيسية.

وتأمل بكين أن تنافس "سي 919" الطرازات الغربية الشهيرة مثل "بوينغ 737 ماكس" و"إيرباص إيه 320″.

طلبيات ضخمة

وتصنّع الطائرة شركة الطيران التجاري الصينية "كوماك" المملوكة للدولة، لكن كثيرا من مكوناتها يأتي من خارج البلاد.

وبدءا من يوم غد الاثنين ستطير "سي 919" بين شنغهاي ومدينة تشنغدو الجنوبية الغربية، حسب ما ذكرت "سي سي تي في".

وسُلّمت الطائرة الأولى من طراز "سي 919" التي تتسع لـ164 راكبا رسميا إلى شركة "إيسترن إيرلاينز" في ديسمبر/كانون الأول.

وفي يناير/كانون الثاني صرح تشانغ يوجين نائب المدير العام لـ"كوماك"، لصحيفة "ذا بايبر" الصينية شبه الرسمية، بأن الشركة قد تسلمت أكثر من 1200 طلبية لشراء "سي 919".

وقال تشانغ في ذلك الوقت إن "كوماك" تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 150 طائرة في غضون 5 سنوات.

وتعدّ دول قارة آسيا والصين تحديدا أهدافا رئيسة لشركتي "إيرباص" الأوروبية ومنافستها الأميركية "بوينغ" اللتين تتطلعان إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على السفر الجوي من الطبقة المتوسطة الصينية.