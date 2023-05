بعد 4 قرون من إدانتهم وإعدام أغلبهم.. تبرئة 12 شخصا اتهموا بالسحر في أميركا

برّأت ولاية أميركية 12 شخصا أدينوا بالسحر قبل نحو 400 عام خلال الحقبة الاستعمارية في أميركا، وذلك بمسعى من أحفاد المُدانين الذين سعوا لإعادة حقوق ذويهم.

وقد أُعدم 11 شخصا منهم شنقا بعد محاكمات بتهمة السحر في ولاية كونيتيكت (شمال شرق) في منتصف القرن 17، بينما أعفي أحدهم من هذه العقوبة.

وأقرّ المسؤولون في ولاية كونيتيكت قرارا بهذا الاتجاه هذا الأسبوع يبرئ هؤلاء الأشخاص الذين أعدموا، وهم 9 نساء ورجلان، واصفين ما حدث بأنه "خطأ قضائي".

وصوّت 33 نائبا في مجلس الولاية لمصلحة التبرئة، مقابل رفض واحد وامتناع اثنين عن التصويت.

Great to hear that the resolution exonerating those convicted and killed for “witchcraft” in colonial Connecticut has now passed both the CT House and Senate. Clearing the names of these innocent people is an important act of remembrance. https://t.co/OjHuzrY2aT

— Dan Gagnon (@DanGagnonUSA) May 25, 2023