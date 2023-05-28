السودان.. حاكم إقليم دارفور يدعو السكان لحمل السلاح

دعا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، اليوم الأحد، سكان إقليم دارفور -الذي يتكون من 5 ولايات- بمختلف فئاتهم إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم.

وقال مناوي -في تغريدة عبر تويتر- إن الاعتداءات على المواطنين تضاعفت، متهما جهاتٍ لم يسمها بالتفريط في سلامة وحقوق المواطنين، وتخريب المؤسسات القومية عمدا.

وأضاف "أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور، شيبا وشبابا، نساء ورجالا، أدعوهم لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع".

لقد تضاعفت الاعتداءات علي المواطنين ،وكثيرون لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين ، يتعمدون علي تخريب المؤسسات القومية،لذا ،أدعو مواطنينا الكرام جميعاً”اهل دارفور “شيبا وشبابا ، نساءاً ورجالاً ، ادعوهم بحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم ، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع . — Mini Arko Minawi. | مني اركو مناوي (@ArkoMinawi) May 28, 2023

وشهدت عدد من مدن دارفور قتالا عنيفا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أدى إلى سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى منذ بدء الاشتباكات بين الطرفين في الخرطوم وولايات أخرى منتصف أبريل/نيسان الماضي.

كما شهدت مدن نيالا والجنينة والفاشر بالإقليم فوضى وعمليات نهب وحرق مقرات حكومية ومدنية.

كما تأتي هذه الدعوة بعدما أعلن مناوي خروج قواته المعروفة باسم "حركة تحرير السودان"، في الثامن من مايو/أيار الماضي، من العاصمة الخرطوم متوجهة إلى دارفور.

وتعد هذه الحركة إحدى أكبر حركات دارفور الموقعة على اتفاق سلام مع الخرطوم أكتوبر/تشرين الأول 2020، واتخذت موقفا محايدا في الصراع الراهن بين الجيش والدعم السريع.

وينتشر السلاح بكميات كبيرة في دارفور لدى المواطنين، في إطار الصراعات القبلية الدورية بالإقليم، وحاولت الحكومات المتعاقبة في الخرطوم جمع السلاح من المواطنين، لدوره في تأجيج الصراع القبلي، لكن بلا جدوى تذكر.

وفي السياق، لم يصدر على الفور تعليق من جانب الجيش السوداني بشأن دعوة مناوي.

ويشهد السودان، منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما، وهو ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.