أردوغان يدعو الأتراك للتصويت دون تراخ وكليجدار أوغلو يصرح: الرئاسيات تجري في ظروف صعبة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الناخبين الأتراك إلى التوجه نحو مراكز الاقتراع دون تراخ، في حين قال منافسه في الرئاسيات كمال كليجدار أوغلو إن عملية التصويت تجري في ظروف صعبة.

وحث أردوغان الناخبين على عدم التراخي والتوجه نحو مراكز الاقتراع للمشاركة في التصويت في الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة.

وقال خلال الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بمدينة إسطنبول، إن "تركيا أكدت مدى تمسكها بالديمقراطية"، مضيفا أن الشعب سيختار رئيسه، ومتوقعا أن عملية الفرز ستكون سريعة.

وشارك الرئيس التركي في الانتخابات بمدرسة "صفت تشيبي" بمنطقة أوسكودار على الجانب الآسيوي لمدينة إسطنبول، حيث كان في استقباله عدد من المواطنين قبيل الانتقال للإدلاء بصوته.

محاولة تشويه

في المقابل، قال المرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو إن الانتخابات تجري في ظروف صعبة.

ودعا -خلال الإدلاء بصوته في أحد مراكز الاقتراع بالعاصمة أنقرة- جميع المواطنين للتوجه إلى الصناديق والدفاع عن أصواتهم.

وقال "تعرضنا لمحاولة تشويه، وأناشد المواطنين التوجه إلى الصناديق من أجل الديمقراطية الحقيقية التي نريدها".

وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والتي ستقرر الرئيس المقبل للبلاد.

ويستمر التصويت حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم بتوقيت تركيا (الثانية بتوقيت غرينتش) في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.

ويتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.

وحصل أردوغان في الجولة الأولى على 49.51% من الأصوات، في حين حصل منافسه كليجدار أوغلو على 44.88، وحصل المرشح سنان أوغان على 5.17% بحسب ما أعلنته الهيئة العليا للانتخابات.