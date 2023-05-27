دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب التركي إلى تحقيق ما سماه "نصر تركيا الكبير" عبر إعادة انتخابه في جولة الإعادة المقررة غدا الأحد، بينما طلب منافسه كمال كليجدار أوغلو انتخابه رئيسا؛ موجها انتقادات للحكومة على أدائها الاقتصادي.

ويدلي الناخبون الأتراك بأصواتهم غدا الأحد في جولة ثانية للانتخابات الرئاسية بين مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه مرشح تحالف الشعب وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو.

وزار الرئيس التركي أردوغان اليوم السبت ضريح رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس الذي أعدمه العسكريون، عشية الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وألقى أردوغان كلمة في الذكرى الـ63 للانقلاب العسكري على مندريس خلال زيارة أجراها لضريحه، حيث وصف الانقلاب بأنه حرم الشعب التركي من الديمقراطية وترك جروحا غائرة في وجدان البلاد آنذاك.

وكان عدنان مندريس الشخصية البارزة لدى اليمين المحافظ التركي أنهى في 1950 حكم حزب الشعب الجمهوري العلماني الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، قبل أن يعدمه العسكريون.

وفي تغريدة تزامنت مع كلمته دعا أردوغان الشعب التركي إلى تحقيق ما سماه "نصر تركيا الكبير" عبر إعادة انتخابه في جولة الإعادة المقررة غدا الأحد. وقال أردوغان إن الأصوات التي ستمنحه الفوز "ستدشِّن قرن تركيا الجديد"، وفق وصفه.

وفي تجمع لاحق حث أردوغان أنصاره على "الإدلاء بأصواتهم بدءا من الساعات الأولى من صباح الغد" وإقناع أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى بالتوجه إلى صناديق الاقتراع. وقال أردوغان في تجمع حاشد في منطقة بيكوز في إسطنبول إنه يمكن لكتلته من أنصاره الإسلاميين والقوميين والمحافظين أن تكون واثقة من "انتصار تاريخي" و"بأغلبية ساحقة".

بدوره، حث مرشح تحالف الشعب كليجدار أوغلو بشكل منفصل من وصفهم "بأولئك الذين يحبون وطنهم" على "حماية صناديق الاقتراع"، وذلك في تجمع حاشد اليوم السبت في أنقرة.

ووجّه كليجدار أوغلو انتقاداته للحكومة التركية بسبب ما وصفه بالأداء الاقتصادي "الضعيف الذي آذى العائلات التركية ومنعها من تقديم الغذاء الصحي لأطفالها"، وفق قوله.

ما الدلالات التي تحملها زيارة #أردوغان لضريح رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس قبل يوم من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية؟#الأخبار #تركيا_تنتخب pic.twitter.com/vsLU5Sa0JR — قناة الجزيرة (@AJArabic) May 27, 2023

ووعد كليجدار أوغلو في كلمته بمساعدة النساء والعائلات من خلال إنشاء حضانات الأطفال في الأحياء التركية، مشددا على أن تأسيس الحضانات من مميزات الدولة الاجتماعية. كما وعد كليجدار أوغلو بمنح العائلات المعوزة مبلغا شهريا وبعدم قطع خدمات الماء والكهرباء أو الغاز عن أي عائلة محتاجة في تركيا.

وفي هذه الأثناء تستمر عملية التصويت في المعابر الحدودية والمطارات داخل تركيا على أن تنتهي مع إغلاق صناديق الاقتراع في البلاد في الساعة الخامسة من مساء غد الأحد.

جولة الحسم

وينتخب الأتراك رئيسا يتولى المنصب لولاية مدتها 5 سنوات. وفي جولة الانتخابات الأولى في 14 مايو/أيار الجاري، حصل أردوغان على 49.5% من الأصوات، وهي نسبة تقل قليلا عن الأغلبية اللازمة للحسم من الجولة الأولى.

في حين حصل كليجدار أوغلو -وهو مرشح تحالف المعارضة الذي يضم 6 أحزاب- على تأييد 44.9% من الناخبين. بينما حل المرشح القومي سنان أوغان ثالثا بحصوله على نسبة 5.2% من الأصوات ليتم استبعاده.

ويحق لأكثر من 64 مليون تركي التصويت في حوالي 192 ألف مركز اقتراع. وهناك 3.4 ملايين ناخب في الخارج صوتوا في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار الجاري.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا (5:00 بالتوقيت العالمي) وتغلق في الخامسة مساء (14:00 بالتوقيت العالمي) غدا الأحد.

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات عالية بشكل عام. وفي 14 مايو/أيار وصلت نسبة الإقبال الإجمالية إلى 87.04%، إذ بلغت 88.9% داخل تركيا و49.4% في الخارج.

وبموجب قواعد الانتخابات، تُحظر الأخبار والتكهنات والتعليقات حول التصويت حتى الساعة السادسة مساء الغد (15:00 بالتوقيت العالمي)، ولدى وسائل الإعلام الحرية في نشر نتائج الانتخابات ابتداء من التاسعة مساء (18:00 بالتوقيت العالمي).

ومع ذلك، قد يسمح المجلس الأعلى للانتخابات لوسائل الإعلام بتقديم تقارير عن النتائج في وقت مبكر عن هذا، وعادة ما يفعل ذلك.

ومن المرجح أن تصدر النتائج غدا الأحد في وقت أبكر مما ظهرت فيه بعد التصويت في الجولة الأولى، بالنظر لبساطة بطاقات الاقتراع التي سيختار فيها الناخبون بين مرشحين فقط هما أردوغان وكليجدار أوغلو.