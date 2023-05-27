طوارئ بسبب خرق أمني.. كيف تمكن شخص مجهول من احتضان المستشار الألماني؟

أثار خرق أمني الذعر بين المسؤولين عن الحماية الشخصية للمستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك بعد تمكن رجل مجهول من تجاوز الحماية واحتضان المستشار الألماني على مدرج مطار فرانكفورت.

وقلل المستشار الألماني، أمس الجمعة، من شأن الخرق الأمني، قائلا عند سؤاله عن الحادث خلال مؤتمر صحفي في تالين عاصمة إستونيا "إلقاء التحية والترحيب بي من قبل أشخاص لا يضرني شخصيا".

وأضاف شولتز عن اللقاء المفاجئ مع الرجل المجهول -مساء الأربعاء- "هذا طبيعي جدا ولم أجد هذا الموقف مفاجئا أيضا".

لكن الأخطاء الأمنية التي سمحت لشخص غريب بالاقتراب من شولتز دون عوائق أثارت الذعر بين المسؤولين عن الحماية الشخصية للمستشار الألماني.

فالرجل الذي يقود سيارة أودي داكنة اللون نجح في الانضمام إلى موكب شولتز وهو في طريقه إلى مطار فرانكفورت بعد حضوره مناسبة في البنك المركزي الأوروبي في ذكرى تأسيسه الـ25.

تحقيق

وبعد تخطيه أمن المطار، خرج الرجل الغريب من سيارته وصافح شولتز وطوقه بذراعيه.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على هامش لقاء مع نظيرتها التشيكية على الحدود بين البلدين إن "حادثا مثل هذا لا ينبغي السماح به"، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تحديد الأخطاء لتفاديها مستقبلا.

وعادة ما يكون المكتب الفدرالي للشرطة الجنائية مسؤولا عن أمن المستشار، في حين كانت الشرطة الإقليمية توفر الدعم أيضا الأربعاء.

ودافع شولتز عن العمل الذي قام به المسؤولون عن حمايته، قائلا إن "الشرطة تقوم بعمل جيد، وأنا أشعر بالأمان".

وأعلنت وزارة الداخلية أنه تم فتح تحقيق بشأن الرجل الذي اقترب من المستشار لتقييم ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.

وذكرت مجلة "دير شبيغل" أن رجال الحماية الأمنية للمستشار لم يلاحظوا الخرق على الفور، وكان لدى الرجل متسع من الوقت للعودة إلى سيارته وإشعال سيجارة قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وبحسب المجلة، فإن فحص المخدرات الذي أجري على الرجل جاء إيجابيا.