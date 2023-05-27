صدم بوابة داونينغ ستريت فوُجهت له تهمة لا صلة لها بالحادث

أفرجت شرطة لندن عن رجل اعتُقل أول أمس الخميس على إثر صدم سيارته بوابات مكتب ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لكن المحكمة وجهت له تهمة "غير ذات صلة".

واعتقل الرجل (43 عاما) في مكان الحادث أول أمس للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة "وأطلق سراحه رهن التحقيق في ما يتعلق بالقضية" وفق شرطة مدينة لندن.

ووجهت له الشرطة تهمة "غير ذات صلة" تتعلق بـ"صور غير لائقة لأطفال". ومن المقرر أن "يمثل قيد التوقيف" في محكمة بلندن اليوم السبت.

وأظهرت مشاهد مسجلة أول أمس سيارة فضية اللون تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات، آتية من منطقة تحيط بها بوابات قرب وزارة الدفاع قبالة داونينغ ستريت.

وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

وقالت الشرطة إنه لم تسجل أي إصابات في الحادثة ولم يتم التعامل معها على أساس أنها "مرتبطة بالإرهاب".