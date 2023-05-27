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صدم بوابة داونينغ ستريت فوُجهت له تهمة لا صلة لها بالحادث

Armed police officers stand guard outside Downing Street in central London, Britain, 14 November 2015. More than 120 people have been killed in a series of attacks in Paris on 13 November, according to French officials. At least 120 people have been killed in a series of attacks in Paris on 13 November, according to French officials. Eight assailants were killed, seven when they detonated their explosive belts, and one when he was shot by officers, police said. French President Francois Hollande says that the attacks in Paris were an 'act of war' carried out by the Islamic State extremist group.
مكتب ومقر رئيس الوزراء البريطاني (الأوروبية)
27/5/2023

أفرجت شرطة لندن عن رجل اعتُقل أول أمس الخميس على إثر صدم سيارته بوابات مكتب ومقر إقامة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لكن المحكمة وجهت له تهمة "غير ذات صلة".

واعتقل الرجل (43 عاما) في مكان الحادث أول أمس للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة "وأطلق سراحه رهن التحقيق في ما يتعلق بالقضية" وفق شرطة مدينة لندن.

ووجهت له الشرطة تهمة "غير ذات صلة" تتعلق بـ"صور غير لائقة لأطفال". ومن المقرر أن "يمثل قيد التوقيف" في محكمة بلندن اليوم السبت.

وأظهرت مشاهد مسجلة أول أمس سيارة فضية اللون تسير بسرعة محدودة في وايت هول، حيث الكثير من مقار الوزارات، آتية من منطقة تحيط بها بوابات قرب وزارة الدفاع قبالة داونينغ ستريت.

وتوجهت السيارة على ما يبدو إلى ممر المشاة ثم توقفت بعدما صدمت البوابات المعدنية الكبيرة التي تحمي المدخل المؤدي إلى داونينغ ستريت.

وقالت الشرطة إنه لم تسجل أي إصابات في الحادثة ولم يتم التعامل معها على أساس أنها "مرتبطة بالإرهاب".

المصدر : وكالات