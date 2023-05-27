شاهد.. الفُـلَّان أكبر القوميات الناطقة بغير العربية في موريتانيا

تمثل قومية الفُـلَّان التي تسكن جنوبي موريتانيا، على ضفة نهر السنغال، أكبر القوميات الناطقة بغير العربية في ذلك البلد الواقع على ساحل المحيط الأطلسي في شمال غربي القارة الأفريقية.

وسعيا لتقديم ملامحَ من حياة هذه القومية التي كان لها دور بارز في نشر الإسلام بالغرب الأفريقي، يقدِّم مهرجان "جَوَل" DJEWOL، الثقافي فرصة للفُلاّن لإبراز لحظات التعايش المشترك مع مختلف القوميات الموريتانية.

التفاصيل في التقرير المرفق من الجزيرة..