الانتخابات التركية.. أصوات الخارج في جولة الإعادة تفوق حصيلة الدور الأول

بلغ عدد أتراك الخارج الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية مليونا و912 ألفا و30 ناخبا، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول للأنباء عن الهيئة العليا للانتخابات في تركيا مساء الجمعة.

ويشمل هذا العدد أصوات المغتربين في مقار البعثات الدبلوماسية التركية بالخارج -والتي جرى الاقتراع فيها بين 20 و24 مايو/أيار الجاري- وأصوات الأتراك في المنافذ الحدودية التي يستمر فيها التصويت حتى الساعة 17:00 (14:00 بتوقيت غرينتش) من يوم الأحد الذي تُجرى فيه الانتخابات داخل تركيا.

وتفوق هذه الحصيلة عدد أصوات الخارج في الجولة الأولى من الانتخابات، والذي بلغ مليونا و839 ألفا و470 ناخبا، بينهم نحو 148 ألفا أدلوا بأصواتهم في المنافذ الحدودية من مطارات ومعابر.

وأجريت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية في 14 مايو/أيار الجاري، حيث تنافس على الرئاسة مرشح تحالف الجمهور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح تحالف الشعب المعارض كمال كليجدار أوغلو ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات إجراء جولة إعادة بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

وحصل أردوغان على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال كليجدار أوغلو 44.88%، وسنان أوغان 5.17%، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة.