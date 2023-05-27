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إطلاق سراح حوالي 30 امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرون

Cameroonian elite Rapid Intervention Battalion (BIR) members keep watch during their patrol in the city of Buea in the anglophone southwest region, Cameroon October 4, 2018. Picture taken October 4, 2018.REUTERS/Zohra Bensemra
غرب الكاميرون يشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات إنفاذ القانون (رويترز)
27/5/2023-|آخر تحديث: 27/5/202311:05 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أُطلق سراح حوالي 30 امرأة اختطفهن متمرّدون، في 20 مايو/أيار الجاري، غرب الكاميرون الذي يشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات إنفاذ القانون، حسبما أفاد اليوم السبت مسؤول حكومي وكالةَ الصحافة الفرنسية.

وقال مدير مرصد وسائل الإعلام التابع لوزارة الاتصالات دينيس أومغبا إنّ الخاطفين أطلقوا النساء، مساء 23 مايو/أيار، بعد 3 أيام على اختطافهن.

وكانت المحافظة المحلية أفادت بأنّه تمّ خطف النساء "المسنّات" في 20 أيار/مايو "من قبل إرهابيين مسلّحين" في قرية كيغجوم كيكو الواقعة بالمنطقة الشمالية الغربية، بعدما شاركن في اليوم السابق بمظاهرة احتجاجاً على الضرائب التي يفرضها المتمرّدون الانفصاليون كلّ شهر.

ولا تزال السلطات تستخدم كلمة "إرهابيين" للإشارة إلى المتمرّدين المسلّحين الذي يطالبون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تسكنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة بالإنجليزية في البلد الواقع وسط أفريقيا والذي يتحدّث معظم سكّانه الفرنسية.

المصدر : الفرنسية