إطلاق سراح حوالي 30 امرأة خطفهن انفصاليون في الكاميرون

أُطلق سراح حوالي 30 امرأة اختطفهن متمرّدون، في 20 مايو/أيار الجاري، غرب الكاميرون الذي يشهد نزاعاً دامياً بين انفصاليين من الأقلية الناطقة بالإنجليزية وقوات إنفاذ القانون، حسبما أفاد اليوم السبت مسؤول حكومي وكالةَ الصحافة الفرنسية.

وقال مدير مرصد وسائل الإعلام التابع لوزارة الاتصالات دينيس أومغبا إنّ الخاطفين أطلقوا النساء، مساء 23 مايو/أيار، بعد 3 أيام على اختطافهن.

وكانت المحافظة المحلية أفادت بأنّه تمّ خطف النساء "المسنّات" في 20 أيار/مايو "من قبل إرهابيين مسلّحين" في قرية كيغجوم كيكو الواقعة بالمنطقة الشمالية الغربية، بعدما شاركن في اليوم السابق بمظاهرة احتجاجاً على الضرائب التي يفرضها المتمرّدون الانفصاليون كلّ شهر.

ولا تزال السلطات تستخدم كلمة "إرهابيين" للإشارة إلى المتمرّدين المسلّحين الذي يطالبون باستقلال المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تسكنها بشكل أساسي الأقلية الناطقة بالإنجليزية في البلد الواقع وسط أفريقيا والذي يتحدّث معظم سكّانه الفرنسية.