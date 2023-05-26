ناشطات يسرقن خرافا من مزرعة ملك بريطانيا.. ما القصة؟

سرقت ناشطات من مجموعة "أنيمل رايزينغ" 3 خراف من مزرعة ساندرينغهام التابعة للملك تشارلز الثالث في نورفولك، في خطوة أردن من خلالها التنديد بتربية الحيوانات لأهداف غذائية، حسب ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت صور نشرتها أنيمل رايزينغ أمس الخميس عبر تويتر 3 نساء وهنّ يسرقن 3 خراف من حقل من أجل "إطلاق سراحها"، وفقما قالت إحداهن التي أكدت خلال حديثها أنها موجودة في مزرعة ساندرينغهام.

وتابعت "لو لم نحررها لكانت ستُنقل قريبا إلى أحد المسالخ وكان لحمها سيُباع ويُؤكل".

وأشارت أنيمل رايزينغ في بيان إلى أن "الإنقاذ" تمّ مساء أول أمس الأربعاء قرابة الساعة 8:00 مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن إلى الشرطة.

⚠️ BREAKING!! ⚠️ THREE LAMBS HAVE BEEN RESCUED FROM A ROYAL FARM ON SANDRINGHAM ESTATE! Sign the statement in support of animal rescues: https://t.co/Z4qjogcpFV#AnimalRising #AnimalLiberation #AnimalRescue pic.twitter.com/dTKf7wXeMV — Animal Rising (@AnimalRising) May 25, 2023

وأكدت شرطة نورفولك في بيان أن 3 نساء توجّهن "طوعا" إلى مركز شرطة سلو قرب وندسور، حيث تمّ توقيفهن "للاشتباه في إقدامهن على سرقة".

وذكرت أنيمل رايزينغ أن هذه الخطوة تمثل بداية لسلسلة من عمليات "إنقاذ" الحيوانات تعتزم المجموعة تنفيذها خلال الصيف، بهدف توعية البريطانيين بضرورة تغيير نظامهم الغذائي.

ومزرعة ساندرينغهام التي تبلغ مساحتها آلاف عدة من الهكتارات وتضم غابات ومزروعات وحدائق، مملوكة للعائلة الملكية منذ 5 أجيال، وورثها تشارلز الثالث بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

وكان 3 ناشطين من مجموعة "جست ستوب أويل" المدافعة عن البيئة أوقفوا في لندن أمس الخميس بعدما رشوا طلاء برتقاليا على أحد العروض في معرض تشيلسي للأزهار، بحسب أنيمل رايزينغ.