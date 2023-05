ناشطات يسرقن خرافا من مزرعة ملك بريطانيا.. ما القصة؟

سرقت ناشطات من مجموعة "أنيمل رايزينغ" 3 خراف من مزرعة ساندرينغهام التابعة للملك تشارلز الثالث في نورفولك، في خطوة أردن من خلالها التنديد بتربية الحيوانات لأهداف غذائية، حسب ما تقول وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت صور نشرتها أنيمل رايزينغ أمس الخميس عبر تويتر 3 نساء وهنّ يسرقن 3 خراف من حقل من أجل "إطلاق سراحها"، وفقما قالت إحداهن التي أكدت خلال حديثها أنها موجودة في مزرعة ساندرينغهام.

وتابعت "لو لم نحررها لكانت ستُنقل قريبا إلى أحد المسالخ وكان لحمها سيُباع ويُؤكل".

وأشارت أنيمل رايزينغ في بيان إلى أن "الإنقاذ" تمّ مساء أول أمس الأربعاء قرابة الساعة 8:00 مساءً (19:00 بتوقيت غرينتش)، وأن الناشطات الثلاث سلمن أنفسهن إلى الشرطة.

⚠️ BREAKING!! ⚠️ THREE LAMBS HAVE BEEN RESCUED FROM A ROYAL FARM ON SANDRINGHAM ESTATE!

Sign the statement in support of animal rescues: https://t.co/Z4qjogcpFV#AnimalRising #AnimalLiberation #AnimalRescue pic.twitter.com/dTKf7wXeMV

— Animal Rising (@AnimalRising) May 25, 2023