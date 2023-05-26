مقتل 3 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة اليونان واختفاء قارب يقل 500 مهاجر بالبحر المتوسط

عثر على جثث 3 مهاجرين غير نظاميين شمال شرق جزيرة ميكونوس اليونانية بعد غرق قاربهم صباح الجمعة، وفق ما أعلن خفر السواحل اليوناني.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن القتلى هم امرأتان ورجل، ولم تحدد السلطات اليونانية جنسياتهم، بينما نجا سوري وفلسطيني اعترضهما خفر السواحل ونقلهما إلى ميناء ميكونوس، وقالا إنه كان معهما 15 شخصا، من بينهم 5 نساء وطفلة تبلغ 7 سنوات.

وأورد بيان صادر عن حرس الحدود اليوناني استنادا إلى شهادتهما، أن الركاب غادروا السواحل التركية على متن قارب سريع دون ارتداء سترات نجاة.

وتجري عملية بحث وإنقاذ لمحاولة العثور على مهاجرين آخرين في ظروف جوية صعبة مع رياح قوية.

وتشارك في عملية البحث سفينتان تابعتان لخفر السواحل ومروحية ومركبات برية.

اختفاء قارب بالمتوسط يقل 500 مهاجر

وقد أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، فقدان قارب في البحر المتوسط يقل حوالي 500 مهاجر غير نظامي.

وقال فلافيو دي غياكومو، متحدث مكتب منسق منطقة البحر المتوسط في الهجرة الدولية، عبر تويتر، إنه لا تتوفر أي معلومة عن مصير القارب الذي يحمل 500 مهاجر.

وأضاف أن فرق الطوارئ تواصل جهود البحث عن القارب والمهاجرين، داعيا لتقديم الدعم اللازم للوصول إلى المهاجرين المفقودين.





وفي السياق ذاته، أعلنت عدة منظمات مدنية على رأسها الطوارئ الإيطالية مشاركتها في جهود البحث بهدف العثور على القارب المفقود.

وكانت منظمة هاتف الإنذار (ألارم فون) المدنية أعلنت عبر تويتر تلقيها نداء استغاثة من قارب مهاجرين الثلاثاء الماضي.

وقالت المنظمة إن القارب انطلق من ليبيا ويحمل 500 مهاجر، وإن محركه قد تعطل وجرفته مياه البحر، موجهة نداء لإغاثة المهاجرين.

دعوة أممية لإصلاح نظام اللجوء بأوروبا

من ناحية أخرى، دعت الأمم المتحدة، الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح نظام اللجوء طويل الأمد لحماية المهاجرين بشكل أفضل.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شابيا مانتو، في تصريح للأناضول إلى وصول قرابة 61 ألف مهاجر غير نظامي إلى القارة الأوروبية بعد عبورهم البحر المتوسط منذ مطلع عام 2023.

ومنذ مطلع العام إلى 30 أبريل/نيسان وصل 41 ألفا و815 مهاجرا إلى إيطاليا بحرا، بزيادة 289% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق المتحدثة الأممية.