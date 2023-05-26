متطرفون هندوس يعتدون على حافلة حجاج شمالي الهند

تعرضت حافلة كانت تقل مجموعة من الحجاج المسلمين في مدينة كوتا بولاية راجستان شمالي الهند، لحادثة اعتداء بالحجارة من قبل هندوس متطرفين.

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو، أمس الخميس، توثق حالة التلف والأعطاب التي أصابت الحافلة إثر قيام نشطاء هندوس بقذفها بالحجارة.

हज यात्रियों के बस पर हमले कि खबर के बाद अब मौके पर मौजूद लोगों का आरोप है कि उनकी मुस्लिम पहचान देख उन्हें टारगेट किया गया, एडवोकेट काशिफ ज़ुबैरी के मुताबिक उन लोगों को जय श्रीराम के नारे लगाने को भी कहा गया, महोदय @KotaPolice कृपया मामले कि जाँच कर आवश्यक कार्रवाई करें… pic.twitter.com/Gh2KAsnPHN — Ashraf Hussain (@AshrafFem) May 25, 2023

وأظهر مقطع فيديو، عددًا من ركاب الحافلة وبعضهم يظهر عليه علامات الإصابة، وهم يؤكدون أن الحادثة "جريمة كراهية" قام بها عدد من نشطاء اليمين الهندوس المتطرفين، الذين رددوا شعارات هندوسية وهددوا بـ"اختطاف واغتصاب النساء والفتيات اللواتي كنّ على متن الحافلة".

हज यात्रियों कि बस पर पत्थरबाज़ी, कई लोग जख्मी… कोटा में हाजियों से भरी बस पर जयपुर जाते वक्त पथराव हो गया। बस में सवार लोगो का कहना था की किसी से कोई विवाद नही था, बस पर "हजयात्रा" का फ्लेक्स लगा था जिसे देखते ही कुछ लोगो ने पथराव कर दिया।आरोपी भाग निकले। वहीं थानाधिकारी… pic.twitter.com/sUdFFQjl3D — Ashraf Hussain (@AshrafFem) May 25, 2023

ونشرت صفحة مرصد مسلمي الهند على تويتر تغريدة أرفقتها بمقطع مصور يوثق مشهد الاعتداء على الحافلة.

مشهد لبداية الاعتداء على حافلة الحجاج الهنود في ولاية راجستان الهندية، من قبل المتطرفين الهندوس، والتي كانت تنقل الحجاج للمطار لأجل رحلتهم إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية..

أصيب عددا من الحجاج بجروح بالغة بسبب هذا الإعتداء . pic.twitter.com/8EIlGh3da8 — مرصد مسلمي الهند🇮🇳 (@1ndia_M) May 25, 2023

من جهتها، أكدت شرطة كوتا في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، الحادثة وقالت إنها ألقت القبض على 6 أشخاص من المُشتبه بضلوعهم في الحادث حتى الآن، ولا تزال عملية البحث والتحقق جارية.

उक्त घटना पर कोटा शहर पुलिस के अधिकारीगण एवं पर्याप्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा शांति व्यवस्था कायम की गई ,घटना के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट पर थाना कुन्हाड़ी पर प्रकरण संख्या 312 एवं 313 दर्ज किया जा कर अब तक 06 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ।अनुसंधान जारी है — KotaCity Police (@KotaPolice) May 25, 2023

واستنكر الناشط الهندي المُسلم طلحة رشيدي الحادثة قائلا "الحج شعيرة دينية، كل شخص يذهب للحج يعتذر لكل من يقابله دون أي تمييز ديني، إذا كان قد تسبب له في أي أذى أو جرح، فما العداء الذي يمكن أن يملكه أي شخص مع هؤلاء الحجاج؟!".

हज धार्मिक यात्रा है, हज पे जाने वाला हर व्यक्ति घर से निकलने से पहले अपने सभी मिलने वालों से धार्मिक भेदभाव के बिना माफी मांग कर जाता है किसी का दिल दुखाया हो तो। ऐसे लोगों से भी किसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? कितनी नफरत होगी उन में जो हाजियों संग बच्चों तक पे हमला करते हैं। https://t.co/tDHK3vQuJe — Talha Rashadi (@TalhaRashadi) May 25, 2023

وأضاف "أتوقع أنه سيكون هناك الكثير من الكراهية من هؤلاء المعتدين وأعتقد أنهم سوف يهاجمون حتى الأطفال الذين يرافقون الحجاج".

فيما قالت الناشطة أمينة كوثر "هذه الكراهية والتطرف لا يمكن التسامح معهما من قبل حكومة حزب المؤتمر الوطني في راجستان".

The att@ck on the bus carrying Hajj passengers is the failure of Rajasthan Govt to control the Hindutva goons. This extremism shouldn't be tolerated by the .@INCIndia Govt in Rajasthan Cc: .@SachinPilot .@RajCMO .@Pawankhera https://t.co/sgbxL17BIC — أمينة Amina (@AminaaKausar) May 25, 2023

وأشارت الصحفية عائشة خان إلى أن ما حدث يمثل "نموذجا جديدا للكراهية، ومع إلقاء القبض على هؤلاء الذين يصلون في الأماكن العامة، سيصبح نقل الحجاج المسلمين أيضا أمرا غير قانوني طبقًا لهذا النموذج الجديد".

नफरत का नया मॉडल

जैसे खुले में नमाज पढ़ने पर गिरफ्तारी होती है

कल को इस नए मॉडल के तहत हाजियों को एयरपोर्ट छोड़ने को इलीगल माना जाएगा — Aysha Khan (@AyshaWaseem3) May 25, 2023

وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا في الهند بتعليق خطة دعم الحجاج، وفي عام 2018، أعلنت حكومة الهند الهندوسية القومية أنها ستنهي سياسة الدعم المالي المتبعة منذ عقود لرحلات الطيران التي تنقل الحجاج المسلمين، بدعوى عدم استخدام الدين في أغراض سياسية.

واتهم حزب الشعب الهندي (بهاراتيا جاناتا) اليميني الذي يقود الحكومة، معارضيه في حزب المؤتمر الذي أطلق خطة دعم الحجاج في خمسينيات القرن الماضي، بمحاولة جذب الناخبين المسلمين عبر إعطائهم منحا.

لكن هذه الحكومة التي يقودها ناريندرا مودي تنفق الملايين على الهندوس خلال مناسبات على غرار "كومبه ميلا"، وهو الحج الهندوسي الذي يشارك فيه الملايين طوال 4 أسابيع.

ورغم أن عدد المسلمين في الهند يزيد على 200 مليون نسمة من بين تعداد سكان البلاد الذي يقدّر بنحو 1.4 مليار نسمة، فإن المسلمين يعانون الاضطهاد والتمييز العنصري، خاصة منذ أن وصل حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للسلطة يوم 26 مايو/أيار 2014.