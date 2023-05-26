مخاوف من سقوط قتلى.. رويترز: حركة الشباب تهاجم معسكرا لقوات حفظ السلام جنوبي الصومال

ذكرت مصادر محلية أن حركة الشباب المجاهدين في الصومال هاجمت معسكراً بمدينة "بولو مرير" على بعد 110 كيلومترات جنوب العاصمة مقديشو في إقليم شابيلي السفلى، وهو معسكر تتمركز فيه وحدات من قوات أوغندية تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من بعثة الاتحاد الأفريقي ولا الحكومة، ولا يعرف بعد حجم الخسائر الناتجة عن الهجوم.

من جهتها، نقلت وكالة رويترز أن مقاتلين من الحركة هاجموا قاعدة عسكرية تضم قوات أوغندية من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اليوم الجمعة.

وقال ديو أكيكي نائب المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية "وقع هجوم صباح اليوم على قاعدتنا من عناصر حركة الشباب، لكننا ننتظر اتصالا رسميا من مقر بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية".

وتساعد البعثة الحكومة الصومالية في حربها ضد الحركة المسلحة، وذكرت على تويتر أنها تقيم الوضع الأمني دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، ذكرت حركة الشباب في بيان أنها شنت هجمات انتحارية وقتلت 137 جنديا.

ولم يصدر تأكيد رسمي عن عدد القتلى، إذ عادة ما يقدم التنظيم أرقاما تختلف عن تلك الصادرة عن السلطات.