كييف تعلن صد هجوم صاروخي من قاذفات إستراتيجية وفاغنر تبدأ تسليم باخموت للجيش الروسي

قالت الإدارة العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف إن هجوما روسيا بالصواريخ استهدف المدينة وإن الدفاعات الجوية اعترضتها، فيما أعلنت مجموعة فاغنر بدء تسليم مواقعها في باخموت بعد السيطرة عليها إلى الجيش الروسي.

وأوضحت الإدارة العسكرية الأوكرانية أن هجوما هو الـ13 من نوعه استهدف العاصمة عبر إطلاق قاذفات إستراتيجية صواريخ كروز من طراز "خا-101" نحو المدينة من فوق بحر قزوين، لكن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها جميعا في سماء كييف، حسب البيان، مؤكدة عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة اعتراض الصواريخ وفق المعلومات الأولية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في عموم البلاد عقب رصد إطلاق صواريخ من قاذفات إستراتيجية.

من جهته، طالب رئيس الإدارة العسكرية في مدينة دنيبرو السكان بالهدوء، واتخاذ إجراءات السلامة، بالتزامن مع تقارير إعلامية عن دوي انفجارات في المدينة.

وكانت السلطات العسكرية الأوكرانية قالت في وقت سابق إن العاصمة كييف تستعد لهجوم صاروخي روسي محتمل، وإن هناك خطرا متزايدا للتعرض لهجمات صاروخية روسية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مضيفة أن الدفاعات المضادة للطائرات تعمل.

وشنت روسيا مئات الهجمات الصاروخية على أهداف في أنحاء أوكرانيا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي استهدف أغلبها البنية التحتية الحيوية، وقد أكدت كييف في الأسابيع القليلة الماضية إسقاط معظم الصواريخ الروسية.

تسليم باخموت

في الأثناء، بدأت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية أمس الخميس، وذلك بعد 5 أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا بعد معركة هي الأطول خلال الحرب.

وقال يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر -الذي اتهم الجيش الروسي مرارا بالتخلي عن أراض استولى عليها رجاله من قبل- إن المجموعة ستكون مستعدة للعودة إلى المدينة إذا لزم الأمر.

وأضاف بريغوجين في مقطع مصور ظهر فيه وهو يرتدي زيا عسكريا ويقف بجانب مبنى سكني دمرته المعارك "اعتبارا من الخامسة من صباح يوم 25 مايو/أيار وحتى الأول من يونيو/حزيران معظم الوحدات ستعيد تمركزها في معسكرات في المؤخرة، نسلم مواقعنا للجيش".

في المقابل، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني في رسالة عبر تطبيق تليغرام إن مجموعة فاغنر سلمت مواقع في ضواحي المدينة للقوات الروسية لكن "لا يزال مقاتلو فاغنر داخل المدينة نفسها".

وتقول موسكو إن الاستيلاء على باخموت يفتح الطريق أمام تقدمها في المنطقة الصناعية الشرقية المعروفة باسم دونباس، فيما تقول كييف إن المعركة جذبت القوات الروسية إلى المدينة وأوقعت خسائر كبيرة في صفوفها وأضعفت خطوط موسكو الدفاعية في أماكن أخرى.

أسلحة نووية

من جهة أخرى، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للصحفيين أمس الخميس في موسكو، حيث حضر محادثات مع زعماء آخرين من دول الاتحاد السوفياتي السابق، إن نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بلاده "بدأ بالفعل".

ومضت روسيا قدما في خطة لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي جارتها وحليفتها بيلاروسيا، حيث تم توقيع اتفاق لتخزين الرؤوس الحربية لديها، وستكون هذه أول مرة ينشر فيها الكرملين مثل هذه الأسلحة خارج روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1991.

ونددت وزارة الخارجية الأميركية بخطة نشر الأسلحة، لكنها قالت إن واشنطن ليست لديها نية لتغيير موقفها إزاء الأسلحة النووية الإستراتيجية، وهي لم تر أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي.