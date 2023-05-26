عقب هجوم روسي على كييف.. موسكو تعلن عن أضرار بمنطقتين حدوديتين نتيجة قصف أوكراني

أعلنت السلطات الروسية تعرض منطقتي غرايفورون وغلوتوفو الحدوديتين في المقاطعة صباح اليوم الجمعة لقصف أوكراني، وذلك بعد ساعات من إعلان الإدارة العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف أن المدينة تعرضت لهجوم روسي بصواريخ كروز.

وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف إن القصف الأوكراني على منطقتي غرايفورون وغلوتوفو الحدوديتين ألحق أضرارا بعدد من المباني السكنية في المنطقتين من دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأضاف حاكم المقاطعة أن خطوط إمدادات الغاز والطاقة الكهربائية تعرضت لأضرار نتيجة القصف في منطقة غرايفورون.

من جهته، أفاد عمدة دونيتسك الموالي لروسيا بمقتل شخص في القصف الأوكراني الذي استهدف مركز البحوث العلمية، كما أفاد موقع ريدوفكا العسكري الروسي بسقوط مسيرة على أحد المباني بمدينة كراسنودار جنوبي روسيا.

ونشر الموقع صورا لمسيرة تحلق فوق المدينة، وتسبب سقوطها في تضرر أجزاء من واجهة أحد المباني في المدينة.

على الصعيد السياسي، أكدت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة أن "الدول التي اعتدت على الأصول الروسية ملزمة بإلغاء تجميدها دون أي شروط".

وأضاف الكرملين أن الرئيس فلاديمير "بوتين منفتح على أي اتصالات دولية لكن هدفه الأساسي حماية مصالح الشعب الروسي".





قصف كييف

وكانت الإدارة العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف قد أعلنت تعرض المدينة لهجوم روسي بصواريخ كروز، وقالت إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير جميع الصواريخ.

وأوضحت الإدارة العسكرية أن الهجوم هو الـ13 من نوعه الذي يستهدف العاصمة كييف، وتم من أجواءِ بحر قزوين.

كما أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في العاصمة كييف بالتزامن مع إعلان حالة التأهب الجوي في عموم البلاد؛ عقب رصد إطلاق صواريخ من قاذفات إستراتيجية.

وقال مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة إن أوكرانيا أسقطت 10 صواريخ وما يزيد على 20 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا في هجمات خلال الليل على العاصمة كييف ومدينة دنيبرو ومناطق في شرق البلاد.

من جانبه، طالب رئيس الإدارة العسكرية في دنيبرو بالهدوء واتخاذ إجراءات السلامة بالتزامن مع تقارير إعلامية عن دوي انفجارات في المدينة. وقال رئيس الإدارة العسكرية في دنيبرو سيرغي ليساك إن منظومات الدفاع الأوكرانية أسقطت 5 صواريخ و6 مسيرات من نوع شاهد خلال هجوم روسي على المقاطعة.

وفي نبأ عاجل ظهر الجمعة تحدث الرئيس الأوكراني عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين في هجوم صاروخي استهدف عيادة بمدينة دنيبرو.

في غضون ذلك، قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن القوات الروسية استهدفت سد كارليفكا القريب من مدينة أفدييفكا التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة دونيتسك شرقي البلاد.





تسليم باخموت

في الأثناء، بدأت مجموعة فاغنر العسكرية الروسية تسليم مواقعها في باخموت إلى القوات النظامية أمس الخميس، وذلك بعد 5 أيام من إعلان السيطرة الكاملة على المدينة الواقعة شرقي أوكرانيا إثر معركة هي الأطول خلال الحرب.

وقال يفغيني بريغوجين مؤسس مجموعة فاغنر إن المجموعة ستكون مستعدة للعودة إلى المدينة إذا لزم الأمر.

في المقابل، قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني -في رسالة عبر تطبيق تليغرام- إن مجموعة فاغنر سلمت مواقع في ضواحي المدينة للقوات الروسية، لكن "لا يزال مقاتلو فاغنر داخل المدينة نفسها".

تبادل أسرى

وفي الأثناء، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه مساء أمس الخميس عن إطلاق سراح 106 جنود أوكرانيين في عملية تبادل أسرى أخرى مع روسيا.

وتابع في خطابه الليلي "من المهم جدا أنه لم تكن هناك معلومات عن العديد من هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 106 على الإطلاق، فقد كان قد تم اعتبارهم في عداد المفقودين لكننا وجدناهم وأعدناهم إلى الوطن".

وقال زيلينسكي إن الجنود كانوا يقاتلون في مناطق باخموت، وإن من بينهم ضباطا وجنودا وضباط صف، ولم يقدم أي معلومات عن عدد الروس الذين تم تسليمهم في عملية التبادل.





تدريب الطيارين

وفي الأثناء، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن تدريب الطيارين الأوكرانيين على الجيل الرابع من طائرات "إف- 16" قد يبدأ في الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن هذا سيعزز ويحسن قدرات القوات الجوية الأوكرانية على المدى البعيد.

وأوضح أوستن أن الدانمارك وهولندا ستقودان جهود تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف- 16".