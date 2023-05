وضع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش جيش بلاده في حالة تأهب قتالي قصوى وأمر وحداته بالاقتراب من الحدود مع كوسوفو، بحسب ما ذكرت وكالة تانجوغ للأنباء اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في بلدة شمال كوسوفو يقطنها الصرب. وقد اتهمت بريشتينا سلطات بلغراد بالتصعيد، في حين وصفت الولايات المتحدة إجراءات كوسوفو بالتصعيد غير الضروري.

وقال وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيش إنه أصدر أوامر بتحرك قواته عاجلا إلى حدود كوسوفو؛ وأضاف أن من الواضح أن الإرهاب يستهدف الطائفة الصربية في كوسوفو، حسب تعبيره.

وتأتي أوامر فوتشيتش بعدما اشتبك الصرب في بلدية زفيتشان شمال كوسوفو مع شرطة كوسوفو الذين كانوا يحاولون مساعدة عمدة البلدة الألباني العرق المنتخب حديثا لدخول مكتبه.

وقاطع الصرب، الذين يشكلون غالبية المنطقة، الانتخابات المحلية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة كوسوفو أطلقت قنابل الغاز المدمع على الحشود التي تجمعت أمام مبنى البلدية.

في مقابل ذلك، حمّل كبير الموظفين في رئاسة كوسوفو بيلريم فيلا صربيا مسؤولية التصعيد في المناطق الشمالية من كوسوفو. وقال في تغريدة على تويتر إن أي محاولة تسلل لعسكريين صرب في زي مدني إلى شمال البلاد ستعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر، واتهم النظام الصربي بتصعيد الوضع لضمان بقائه.

🚨🇽🇰🇷🇸#Serbia/n terrorists have just burnt down a vehicle belonging to #Kosova Police. pic.twitter.com/sVx6SZzueF

— Kosovo is Dardania🇽🇰🇦🇱 (@Dardha93) May 26, 2023