شاهد- عدد قياسي للمهاجرين إلى بريطانيا.. فما السبب؟

ارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى بريطانيا العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزا 600 ألف مهاجر، بنسبة زيادة بلغت 20% مقارنة بالعام الذي سبقه.

وعزا المكتب الوطني للإحصاء ذلك الارتفاع إلى عوامل؛ منها زيادة تأشيرات العمل والحالات الإنسانية وغيرها.

ورغم أن الأرقام جاءت أقل من المتوقع، فإن المعارضة تتهم الحكومة بالفشل في معالجة قضية الهجرة، في حين ترفض الجامعات تصنيف الطلبة في خانة المهاجرين لأنهم يضخون مليارات الجنيهات في اقتصاد البلاد.

تفاصيل أكثر في التقرير المرفق من الجزيرة..