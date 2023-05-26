أعلن برلمان البيرو الخميس أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أصبح "شخصا غير مرغوب فيه"، وطلب من وزارتي الداخلية والخارجية اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ هذا القرار.

وقد صوت 65 نائبا لصالح منع رئيس المكسيك من دخول البلاد مقابل معارضة 40 وامتناع اثنين عن التصويت.

وقال مشرعو البيرو إن رئيس المكسيك أصبح شخصا غير مرغوب فيه لانتهاكه "مبدأ عدم التدخّل في شؤون" دولة أخرى. وطلب البرلمان من وزارتي الخارجية والداخلية "اتّخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم دخول الرئيس المكسيكي التراب الوطني".

وجاءت هذه الخطوة ردا على مواقف الرئيس المكسيكي إزاء رئيسة البيرو دينا بولوارتي.

وكان أوبرادور وصف بولوارتي بأنها "مغتصبة للسلطة"، رافضا التنازل لها عن رئاسة "تحالف المحيط الهادي"، التكتل التجاري في أميركا اللاتينية.

وتولّت بولوارتي السلطة بعد محاكمة رئيس البيرو السابق بيدرو كاستيو واعتقاله لمحاولته حل البرلمان والحكم عبر إصدار مراسيم في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانتقد الحلفاء اليساريون في أميركا اللاتينية الإطاحة بكاستيو، بما في ذلك المكسيك التي منحت زوجته وأطفالها حق اللجوء.

وفي فبراير/شباط الماضي أعلنت بولوارتي استدعاء سفير البيرو لدى المكسيك.

وهذا الشهر رفض لوبيز أوبرادور تسليم رئاسة "تحالف المحيط الهادي" إلى البيرو كما كان مقررا، بحجة أن بولوارتي ليست رئيسة شرعية.