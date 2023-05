واشنطن تؤكد: لاحظنا مع السعودية تحسنا في احترام اتفاق وقف إطلاق النار بالسودان

قالت السفارة الأميركية في الخرطوم، في بيان مشترك اليوم الجمعة، إن السعودية والولايات المتحدة تلاحظان تحسنا في احترام الاتفاق على وقف إطلاق نار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان.

وأوضح البيان أنه رغم تسجيل استعمال الطيران الحربي ووقوع إطلاق نار متفرق في الخرطوم، فإن الوضع تحسّن.

وأضاف أن خروق وقف إطلاق النار عرّضت المدنيين للخطر، وعرقلت المساعدة الإنسانية، وحالت دون استعادة الخدمات الأساسية، وقوّضت الأهداف الرئيسة لوقف إطلاق النار.

وحذّر البيان المشترك بين أميركا والسعودية الأطرافَ السودانية من خرق إضافي لوقف إطلاق النار، مطالبا باحترامه.

كما دعا الأطراف السودانية إلى الالتزام بتعهداتها لحماية المدنيين واتخاذ الخطوات الضرورية لإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

واندلعت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الساعات الماضية، بددت الهدوء النسبي في العاصمة الخرطوم.

وتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار السبت الماضي بوساطة سعودية أميركية خلال المباحثات في مدينة جدة، بعد معارك ضارية منذ 5 أسابيع بين الجيش وقوات الدعم السريع.

Developments in Sudan are worrying. A ceasefire agreement was signed, the parties agreed to its terms and to respect international humanitarian law. Yet still the fighting continues! This is not acceptable, it has to stop. People should be able to live their lives in peace.

— Hanna Tetteh (@HannaTetteh) May 24, 2023