بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.. استشهاد فلسطيني برصاص مستوطن جنوبي الخليل

استشهد شاب فلسطيني اليوم الجمعة بعد أن أطلق حراس مستوطنة "تانا عومريم" -المقامة على أراضي الخليل جنوبي الضفة الغربية- النار عليه عقب تسلله إلى داخل المستوطنة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن أحد أعضاء فرقة التنبيه (تابعة للجيش) بالمستوطنة أطلق النار على الفلسطيني بينما كان يحمل بيده سكينا وأصابه بجروح حرجة.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد حاول الشاب الفلسطيني تنفيذ عملية طعن قرب كنيس تقام فيه الصلوات بمناسبة عيد نزول التوراة "شفوعوت".

وأظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي لحظة تسلل الشاب إلى داخل المستوطنة.

تغطية صحفية: "لحظة تسلل شاب فلسطيني لمستوطنة "تنا عومريم" جنوبي الخليل قبل أن يطلق مستوطن النار عليه بذريعة محاولته تنفيذ عمـ.ــلية طعــ.ــن". pic.twitter.com/Wn9oiUdTY7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 26, 2023

وكانت صفارات الإنذار دوّت في المستوطنة صباحًا لاشتباه تسلل مسلحين إليها، قبل أن تعلن إذاعة الجيش أنها أطلقت النار على الشاب المتهم بعملية طعن عند الكنيس اليهودي.

وبعد تفعيل الإنذار، طالبت الجبهة الداخلية (الإسرائيلية) المستوطنين بإغلاق الأبواب والنوافذ وعدم مغادرة المنازل حتى إشعار آخر، في أعقاب تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة تانا عومريم.

وحسب شهود عيان، فإن جيش الاحتلال يُجري عمليات تمشيط وتفتيش واسعة في محيط المستوطنة الواقعة قرب بلدة الظاهرية جنوبي الخليل.

ووفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة الغربية بما فيها القدس 726 ألفا و427 مستوطنا؛ موزعين على 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 على عدم شرعية الاستيطان، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها شرقي القدس.