جنوح سفينة بقناة السويس في مصر والسلطات تتمكن من تعويمها

قالت وكالة الشحن "لِيث إيجينسيز" (Leth Agencies) -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس- إن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر، مما أدى إلى توقف 4 سفن على الأقل كانت وراءها، وفي وقت لاحق قالت سلطات القناة إنها تمكنت من تعويم السفينة.

A vessel is grounded in the Suez Canal (again)🚢

🏗️ Tugs are attempting to refloat the Xin Hai Tong 23, says Leth Agencies

👍 The vessel (a bulk carrier) is half the length of the Ever Given, which blocked the Suez in 2021 and roiled global tradehttps://t.co/lNOO2LrbU5 pic.twitter.com/37coZv1mMx

