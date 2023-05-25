جنوح سفينة بقناة السويس في مصر والسلطات تتمكن من تعويمها

قالت وكالة الشحن "لِيث إيجينسيز" (Leth Agencies) -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس- إن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر، مما أدى إلى توقف 4 سفن على الأقل كانت وراءها، وفي وقت لاحق قالت سلطات القناة إنها تمكنت من تعويم السفينة.

A vessel is grounded in the Suez Canal (again)🚢 🏗️ Tugs are attempting to refloat the Xin Hai Tong 23, says Leth Agencies

👍 The vessel (a bulk carrier) is half the length of the Ever Given, which blocked the Suez in 2021 and roiled global tradehttps://t.co/lNOO2LrbU5 pic.twitter.com/37coZv1mMx — Stephen Stapczynski (@SStapczynski) May 25, 2023

وأوضحت "ليث إيجينسيز" -في تغريدة على تويتر- أن سفينة "شين هاي تونغ 23" (Xin Hai Tong 23) جنحت عند الكيلومتر 159 الساعة الرابعة فجرا، مضيفة أنها "تركت وراءها 4 سفن من القافلة المبكرة، بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس حوالي السادسة صباحا".

وكانت بيانات موقع "مارين ترافيك" (Marine Traffic) لتتبع السفن، وبيانات موقع "رفينيتيف" (Refinitiv) أظهرت أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة قرب الطرف الجنوبي لقناة السويس، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.