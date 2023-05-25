أخبار|مصر

جنوح سفينة بقناة السويس في مصر والسلطات تتمكن من تعويمها

قناة السويس تسجل بين الفينة والأخرى حوادث جنوح سفن تجارية (الفرنسية-أرشيف)
25/5/2023-|آخر تحديث: 25/5/202308:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت وكالة الشحن "لِيث إيجينسيز" (Leth Agencies) -في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس- إن سفينة جنحت في قناة السويس في مصر، مما أدى إلى توقف 4 سفن على الأقل كانت وراءها، وفي وقت لاحق قالت سلطات القناة إنها تمكنت من تعويم السفينة.

وأوضحت "ليث إيجينسيز" -في تغريدة على تويتر- أن سفينة "شين هاي تونغ 23" (Xin Hai Tong 23) جنحت عند الكيلومتر 159 الساعة الرابعة فجرا، مضيفة أنها "تركت وراءها 4 سفن من القافلة المبكرة، بالإضافة إلى المجموعة العادية التي كان من المقرر أن تدخل قناة السويس حوالي السادسة صباحا".

وكانت بيانات موقع "مارين ترافيك" (Marine Traffic) لتتبع السفن، وبيانات موقع "رفينيتيف" (Refinitiv) أظهرت أن السفينة، التي ترفع علم هونغ كونغ، غير قادرة على الحركة قرب الطرف الجنوبي لقناة السويس، ومتوقفة بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.

المصدر : رويترز