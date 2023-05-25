روسيا تطرد 5 دبلوماسيين سويديين من أراضيها

قالت موسكو -اليوم الخميس- إنها ستطرد 5 دبلوماسيين سويديين، ردا على طرد 5 من موظفيها الدبلوماسيين لدى السويد أبريل/نيسان الماضي، وهو ما وصفته حينها بأنه "خطوة عدائية صريحة".

وقال بيان للخارجية الروسية إن العلاقات بين البلدين "وصلت إلى مستوى منخفض غير مسبوق"، وأعلنت إغلاق القنصلية السويدية في سان بطرسبورغ.

ويوم 25 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت السويد طرد 5 دبلوماسيين روس لممارستهم "أنشطة لا تتوافق" مع وضعهم الدبلوماسي.

وقالت وزارة الخارجية السويدية وقتها إن "5 مسؤولين في السفارة الروسية لدى السويد طُلب منهم مغادرة البلاد، بسبب أنشطة غير محددة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ولم تحدد السويد تلك الأنشطة، لكن موسكو حينئذ عبرت على الفور عن غضبها جراء القرار السويدي، وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو سترد على طرد السويد الدبلوماسيين الروس.

وكانت العلاقات بين البلدين قد ساءت منذ أعلنت السويد العام الماضي نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.