نصر الله: مناورات حزب الله جاءت لتؤكد جاهزية المقاومة وإسرائيل تراجعت عن تهديداتها

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، اليوم الخميس، إن المناورات التي قامت بها المقاومة مؤخرا جنوبي لبنان جاءت لتؤكد جاهزيتها وأثرت سلبا على السياحة والمستوطنين الإسرائيليين شمالي فلسطين.

وأضاف نصر الله أن إسرائيل تراجعت عن تهديداتها الأخيرة بسبب تراجع السياحة وانهيار عملتها مقابل الدولار، وعليها أن تعلم أن محور المقاومة لا يخافها، وفق تعبيره.

ونفذ حزب الله اللبناني في 22 مايو/أيار الجاري مناورات عسكرية في بلدة عرمتي على بُعد 20 كيلومترا من "الخط الأزرق" الفاصل بين لبنان وإسرائيل، بحضور وسائل إعلام محلية ودولية.

وشارك في المناورة 200 من عناصر الحزب الذين استخدموا الأسلحة الحية والثقيلة، واستعرضوا راجمات الصواريخ، فضلا عن محاكاة افتراضية لعملية اقتحام أراضي الاحتلال عبر تفجير الجدار الفاصل واختطاف جنود.

وعلق رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية أهارون حاليفا على المناورات بأن الأمين العام لحزب الله قريب جدا من ارتكاب خطأ يقود الأوضاع المتدهورة في المنطقة إلى حرب كبيرة.

في المقابل، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إن الحزب مع وحدة الساحات، وإنهم يمتلكون "قدرات استثنائية لأي معركة تفرض علينا مع إسرائيل"، معتبرا أن ما تم عرضه في المناورة العسكرية "مجرد عينة مما لدينا، والصواريخ الدقيقة لم تعرض".

وقال إن المناورة العسكرية خرجت إلى الضوء برسائل مفادها أن الحزب جاهز دائما، على حد تعبيره.

مناورات إسرائيلية

وتأتي تصريحات نصر الله في خضم تصعيد من الجانب الإسرائيلي حيث أعلن جيش الاحتلال أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مناورات عسكرية شاملة تحاكي حربا على جبهات عدة بما فيها جبهتا سوريا ولبنان.

وقال مراسل الجزيرة إن المناورات ستحاكي حالتي الهجوم والدفاع، وستشارك فيها قوات برية وبحرية وجوية، وستختبر جاهزية الجيش ومستوى التنسيق بين أذرعه المختلفة.