طهران تتهم تل أبيب بزيادة الضغوط عليها.. مسؤولون إسرائيليون يتوجهون إلى واشنطن لبحث الملف النووي الإيراني

أفاد موقع "أكسيوس" (Axios) الأميركي بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي سيتوجه إلى العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع المقبل لبحث الملف النووي الإيراني، في المقابل اتهمت طهران تل أبيب بتشديد الضغط عليها عبر شن حرب نفسية عليها وطرح ادعاءات باطلة بشأن ملفها النووي.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين وأميركيين قولهم إنه من المتوقع أن يصل كل من مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمساعي الأميركية للدفع باتجاه اتفاق سلام بين إسرائيل والسعودية.

ووفقا لأكسيوس، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يأمل أن يؤدي تعليق التعديلات القضائية والمفاوضات مع المعارضة إلى أن يوجه الرئيس جو بايدن الدعوة له لزيارة البيت الأبيض.

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد حذر من ضربة وشيكة على إيران بسبب نشاطها النووي، وقال إنها تقدمت في تخصيب اليورانيوم على نحوٍ غير مسبوق.

موقف طهران

وفي الجانب الإيراني، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إن تل أبيب تحاول تشديد الضغط على طهران عبر شن حرب نفسية عليها وطرح ادعاءات باطلة منذ سنوات.

وأضاف إسلامي -تعليقا على الاتهامات الموجهة إلى طهران بشأن بناء منشأة نووية في جبال زاغروس (غرب)- أن هذه الاتهامات باطلة وإسرائيل تكررها كلما مرت بظروف سيئة في المنطقة.

وفي واشنطن، قال المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ -في مقابلة مع الجزيرة- إن الولايات المتحدة تريد أن ترى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الأميركي أن بلاده لا تزال تؤمن بإمكانية التوصل لحل دبلوماسي بشأن ملف إيران النووي.

ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحابه من الاتفاق في مايو/أيار 2018.