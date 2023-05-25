شاهد.. لحظة تدمير البحرية الروسية زوارق مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود

نشرت وسائل إعلام روسية مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير البحرية الروسية ما قالت إنها زوارق مسيّرة أوكرانية حاولت أمس الأربعاء مهاجمة سفينة استطلاع روسية في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينة الحربية الروسية "إيفان خورس" تعرضت لهجوم فاشل من قبل 3 زوارق مسيّرة أوكرانية في البحر الأسود عند اقترابها من مضيق البوسفور.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن سفينة الاستطلاع الروسية التابعة للبحرية الروسية كانت تحمي خطي أنابيب الغاز "ترك ستريم" و"بلو ستريم" اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى تركيا جزئيا عبر البحر الأسود، وأنها استمرت في أداء مهامها بعد الهجوم.

وأكد كوناشينكوف تدمير جميع الزوارق المسيّرة التي هاجمت السفينة على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي البوسفور.

ويذكّر هذا الهجوم بعمليات مماثلة استهدفت منشآت ومواقع عسكرية، إما في عمق الأراضي الروسية أو خارجها منذ بداية حرب روسيا على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.