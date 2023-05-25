انتخابات تركيا.. أردوغان يتوعد غريمه بيوم اقتراع "صعب" وحزبان كرديان يجددان دعم كليجدار أوغلو

جدد الرئيس التركي المرشح الرئاسي لتحالف الجمهور رجب طيب أردوغان هجومه على غريمه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليجدار أوغلو، وقال إن "يوم الأحد سيكون صعبا على كيلجدار أوغلو".

في المقابل، أعلن حزبا اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي الكرديان استمرار دعمهما لمرشح المعارضة في جولة الإعادة بالانتخابات. كما يستمر تصويت الأتراك في المعابر الحدودية، بما فيها المطارات والموانئ، حتى الأحد الموافق 28 مايو/أيار الجاري؛ موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الداخل.

وقبل 3 أيام على موعد الاقتراع، قال أردوغان -في كلمة في مؤتمر صناعي في إسطنبول عن كليجدار أوغلو- " لقد اضطر مدقق الحسابات هذا أن يمنح أحزابًا لا تتجاوز شعبيتها 1% 40 مقعدا في البرلمان".

كما كرر الرئيس التركي اتهام كليجدار أوغلو بالاجتماع مع من وصفهم بالإرهابيين في غرف البرلمان التركي للتفاوض حول طريقة التعامل مع "الإرهابيين خارج الحدود"، في إشارة إلى الأحزاب التي تدعم حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، مشيرا إلى أن الإعلام التركي يعرف يقينا هذه المعلومة عن منافسه.

ووصف أردوغان غريمه وأنصاره بكراهية الأجانب؛ لاجئين كانوا أو مستثمرين. في إشارة إلى الشعارات التي يرفعها كليجدار أوغلو لطرد الأجانب واللاجئين السوريين. وفي هذا السياق، أوضح أردوغان أن حكومته بدعم من قطر تقوم بإنشاء أبنية ومنازل تتسع لمليون لاجئ سوري في شمالي سوريا. وأضاف "نحن لن نطرد السوريين ولن نجبرهم على المغادرة. كما تقوم ألمانيا وفرنسا بدعوتهم للعودة للوطن، نحن سنقوم بذلك بدواع إنسانية ووجدانية وإسلامية".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه رغم أن ولاية هاتاي (جنوبي تركيا) "صوتت بنسبة 90% لصالح حزب الشعب الجمهوري فإننا بنينا فيها مستشفى خلال 3 أشهر، وهو ما أنجزناه. لكن كليجدار أوغلو لم يزر هذه المستشفى عندما زار هاتاي". وأضاف "هؤلاء الذين أهانوا الشعب التركي عقب الجولة الانتخابية الأولى بأي وجه سيطلبون أصوات الناخبين يوم الأحد! لا أعرف".

في غضون ذلك، يستمر تصويت الأتراك في المعابر الحدودية، بما فيها المطارات والموانئ، حتى 28 مايو/أيار الجاري، موعد إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الداخل.

وكانت عملية الاقتراع في القنصليات والممثليات الدبلوماسية التركية في الخارج انتهت أمس بتسجيلها رقما قياسيا تجاوز الجولة الأولى من حيث الإقبال؛ فقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات أن عدد الناخبين الذي أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وصل إلى مليون و895 ألفا و430 ناخبا تركيا في 73 دولة.





دعم كردي لمرشح المعارضة

في هذه الأثناء، أعلن حزبا اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي الكرديان استمرار دعمهما لمرشح المعارضة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية كمال كليجدار أوغلو.

وقال حزبا اليسار الأخضر والشعوب الديمقراطي -في بيان مشترك- إن استخدام اللاجئين ورقة سياسية هو أمر مرفوض وخاطئ بشكل كبير، لكننا سنواصل دعم كليجدار أوغلو.

وفي مؤتمر صحفي عقده ممثلون عن الحزبين بعد ظهر اليوم الخميس، قالت الزعيمة المشاركة لحزب اليسار الأخضر إن الانتخابات ليست خيارا بين الرئيس رجب طيب أردوغان وكليجدار أوغلو، بل هي استفتاء على ما وصفته "بالنظام الظالم".

في حين قال الزعيم المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي مدحت سنجار إن الحزب يتمسك بالمطالب ذاتها، وإن الشعب الكردي سيذهب للصناديق بأعداد أكبر.

وكان الحزبان أعلنا -أمس الأربعاء- أنهما سيعقدان اجتماعا لبحث موقفهما من الانتخابات بعد تبني كليجدار أوغلو خطابا قوميا معاديا للاجئين، وتحالفه مع زعيم حزب "الظفر" القومي المتطرف أوميت أوزداغ.

من جانبه، قال كليجدار أوغلو -في مؤتمر انتخابي بولاية أضنة- "يجب ألا تصوتوا لمن أدخل البلاد في هذا المستنقع، توجهوا إلى صناديق الاقتراع، واقترعوا وفقا لما يمليه عليكم ضميركم".