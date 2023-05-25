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السعودية وكندا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

توتر العلاقات بين كندا والسعودية
25/5/2023

أعلنت كل من السعودية وكندا الأربعاء الاتفاق على تعيين سفيرين جديدين واستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد تعليقها إثر خلاف في عام 2018.

وقالت الخارجية السعودية إنه في ضوء مباحثات بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ورغبة من الجانبين في عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فقد تقرر إعادة مستوى العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأوتاوا إلى وضعها السابق.

من جهتها، أكدت الخارجية الكندية التوافق على عودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية أن كلا من البلدين سيعين سفيرا لدى الآخر.

المصدر : الجزيرة