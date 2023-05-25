الحكومة الليبية تعلن شن ضربات جوية ضد عصابات التهريب والمخدرات غربي البلاد

قالت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس اليوم الخميس إنها شنت ضربات جوية على مهربي وقود ومخدرات وبشر في مناطق ساحلية غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري للجزيرة إن طائرة مسيرة قصفت عدة مواقع للجريمة في مدينة الزاوية (غرب العاصمة الليبية طرابلس).

وأفاد 3 من سكان مدينة الزاوية بأنهم سمعوا انفجارات في المدينة خلال الساعتين الماضيتين، وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرات مسيرة استهدفت فصائل مسلحة هناك.

ووصفت وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية تلك الضربات بالدقيقة، وقالت إنها حققت أهدافها المرجوة.

وذكر المكتب الإعلام الحربي لوزارة الدفاع أنها تنفذ تلك المهام بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة، مؤكدا تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من أجل ما وصفه بتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا من أوكار الجريمة.

وأكدت وزارة الدفاع أن تلك العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها، مهيبة بالمواطنين التعاون التام مع القوات العسكرية والأركان العامة.