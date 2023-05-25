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الأكبر على الإطلاق.. سول وواشنطن تجريان مناورات بالذخيرة الحية تحاكي هجوما واسع النطاق من بيونغ يانغ

South Korea And The US Hold Combined Live-fire Exercise
جانب من التدريبات المشتركة بين أميركا وكوريا الجنوبية تستمر 5 أيام (غيتي)
25/5/2023

بدأت القوات الكورية الجنوبية والأميركية اليوم الخميس أكبر مناورات مشتركة بالذخيرة الحية على الإطلاق لمحاكاة "هجوم واسع النطاق" من كوريا الشمالية، حسب ما قالته وزارة الدفاع في سول.

ويشارك نحو 2500 جندي في التدريبات التي تستمر 5 أيام، وانطلقت في بوتشون القريبة من الحدود مع كوريا الشمالية، كما تشارك في التدريبات دبابات ومدافع هاوتزر وطائرات مقاتلة، حسب الوزارة.

South Korea-U.S. joint military drills at Seungjin Fire Training Field in Pocheon
التدريبات المشتركة تحاكي هجوما واسع النطاق من كوريا الشمالية (رويترز)

وتابعت الوزارة -في إفادة صحفية- أن التدريبات أظهرت قدرة الجيش الكوري الجنوبي واستعداده للرد على التهديدات النووية والصاروخية، واحتمال الهجوم الشامل من كوريا الشمالية، على حد تعبيرها.

وفي الأسبوع الماضي، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون وافق على الاستعدادات الأخيرة لإطلاق أول قمر صناعي للتجسس العسكري من كوريا الشمالية، مؤكدا أن من الضروري مواجهة تهديدات واشنطن وسول.

South Korea-U.S. joint military drills at Seungjin Fire Training Field in Pocheon
التدريبات العسكرية المشتركة هي الأكبر بين البلدين التي تجري بالذخيرة الحية (رويترز)

وأشار المحللون إلى أن القمر الصناعي سيحسن قدرة المراقبة لكوريا الشمالية، مما سيمكنها من ضرب الأهداف بدقة أكبر في حال نشوب حرب.

وسبق أن أجرت القوات الأميركية ونظيرتها من كوريا الجنوبية مناورات مختلفة في الأشهر الماضية، بما في ذلك تدريبات جوية وبحرية.

South Korea And The US Hold Combined Live-fire Exercise
مروحيات عسكرية تشارك في التدريبات بالذخيرة الحية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة (غيتي)

وأبدت بيونغ يانغ غضبها تجاه التدريبات التي تعدّها استعدادا من قبل الدولتين لغزوها.

المصدر : رويترز