إيران تكشف عن صاروخ باليستي جديد "يصعب استهدافه"

كشفت وزارة الدفاع الإيرانية عن صاروخ باليستي جديد يحمل اسم "خيبر"، وهو نسخة معدلة من الصاروخ "خرمشهر" وصنفته بالجيل الرابع من هذا الطراز.

ويبلغ مدى الصاروخ الجديد ألفي كيلومتر ويحمل رأسا حربيا يبلغ وزنه 1500 كيلوغرام.

وأوضحت الوزارة أن الصاروخ يصعب على أنظمة الدفاع الجوي استهدافه بسبب سرعته الفائقة.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أنه تم الكشف عن أجدد صاروخ باليستي إيراني وأحدث منتجات منظمة الصناعات الفضائية الجوية التابعة لوزارة الدفاع اليوم الخميس في احتفال حضره وزير الدفاع.

ووسعت إيران برنامجها الصاروخي، لا سيما صواريخها الباليستية، رغم معارضة الولايات المتحدة وتعبير الدول الأوروبية عن قلقها، بينما تقول طهران إن البرنامج دفاعي بحت ويهدف إلى الردع.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا قادرا على استهداف قطع بحرية متحركة.

وأوضح أن طهران تعمل حاليا على إنتاج هذا الصاروخ الذي يبلغ مداه 1500 كيلومتر ويحلّق بسرعة عالية، مشيرا إلى أن امتلاك هذا النوع من السلاح يوفر الأمن في البحار المحيطة بإيران لمسافة تصل إلى ألف كيلومتر.