يشكل "تهديدا ثلاثيا".. إعصار عملاق يقترب من جزيرة غوام الأميركية

أجلت السلطات في جزيرة غوام الأميركية سكانها تحسبا لوصول إعصار عملاق يتوقع أن يشكل "تهديدا ثلاثيا" ويجتاح الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي اليوم الأربعاء.

ويبعد الإعصار "ماوار" نحو 110 كيلومترات عن الجزيرة، وترافقه رياح تصل سرعتها إلى ما يقارب 225 كيلومترا/ ساعة، حسب أحدث نشرة للأرصاد الجوية الأميركية.

وتوقعت الأرصاد الجوية في نشرتها "أن يمر الإعصار ماوار جنوبي غوام أو فوقها".

وأضافت النشرة أن هذا الإعصار العملاق يشكل "تهديدا ثلاثيا"، إذ يرجح أن يجلب معه "رياحا عاتية" وأمطارا طوفانية" وأن يؤدي إلى "فيضان ساحلي قد يكون مميتا".

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن هذا التهديد لا يقتصر على غوام، بل يشمل أيضا روتا، الجزيرة الأميركية الواقعة في أرخبيل ماريانا.

Pago Bay, Guam before Typhoon Mawar’s closest point of approach in the next 4.5 hours or so. (Video from MTM Community Chat Group) pic.twitter.com/n8WGLgipXJ

— Guahan (@chamoru) May 24, 2023