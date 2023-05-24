بكين: مستعدون لنقل التعاون مع موسكو إلى مستوى أعلى

قال رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، اليوم الأربعاء، إن بلاده مستعدة للعمل مع روسيا للارتقاء بالتعاون البراغماتي بينهما في مجالات متعددة إلى مستوى أعلى، ومن المقرر أن توقع الصين وروسيا اتفاقيات ثنائية اليوم خلال زيارة يقوم بها رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين لبكين.

وأضاف لي خلال اجتماع بميشوستين أن التعاون البراغماتي بين الصين وروسيا أخذ نموا جيدا، وأن حجم الاستثمار بين البلدين يتطور باستمرار.

وميشوستين هو أعلى مسؤول روسي يزور بكين منذ بدأت موسكو الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأجرى المسؤول الروسي محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ، وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أنه "نتيجة للمحادثات، من المقرر توقيع عدد من الاتفاقات الثنائية"، دون الخوض في تفاصيل.

وكان رئيس وزراء روسيا صرح أمس أن تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادي البلدين، مضيفا أن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، فقد واصلت الصادرات الصينية إلى روسيا الارتفاع في أبريل/نيسان الماضي وقفزت 153.1% على أساس سنوي.

وتأتي الزيارة بعد ردود فعل غاضبة صدرت من روسيا والصين إزاء التصريحات التي خرجت بحقهما خلال قمة مجموعة السبع التي عقدت في اليابان مطلع الأسبوع.