لافروف: المشاركة الغربية في النزاع مع أوكرانيا تؤدي إلى خطر اندلاع الحرب النووية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الأربعاء إن دول شمال الأطلسي (ناتو) منخرطة بشكل مباشر في النزاع الأوكراني إلى جانب كييف، فيما ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العالم يواجه حالة من عدم الاستقرار نتيجة رغبة واشنطن وحلفائها بالحفاظ على هيمنتها.

وأضاف الوزير لافروف في تصريحات أمام منتدى الأمن الدولي في موسكو أن المشاركة الغربية في النزاع مع أوكرانيا تؤدي إلى خطر اندلاع الحرب النووية، وذكر أن جزءا متزايدا من الأسلحة الغربية المقدمة لأوكرانيا ينتشر في جميع أنحاء العالم.

ودعا لافروف واشنطن وبروكسل للابتعاد عما سماها القرارات العسكرية الأحادية الجانب من أجل تخفيف التوتر في العالم، واتهم الوزير الروسي واشنطن بأنها أقامت مختبرات بيولوجية قرب حدود روسيا في انتهاك لمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

واعتبر الوزير الروسي أن الغرب ينظر إلى روسيا والصين على أنهما "خصمان" يشكلان ما أسماه تهديدا وجوديا لهيمنته.

وفي المنتدى الدولي نفسه، أبدى الرئيس الروسي استعداد بلاده لمواجهة التحديات العالمية مع الدول المهتمة بذلك، وأضاف بوتين "تشهد شعوب العديد من الدول نتائج مأساوية لانقلابات نظمت من الخارج. ويرجع ذلك إلى حد كبير، إلى رغبة واشنطن وحلفائها بالحفاظ على هيمنتهم، متجاهلين تماماً سيادة ومصالح الدول الأخرى".

وقال بوتين إن "عدم الاستقرار في العالم آخذ في الازدياد وتظهر بؤر توتر جديدة"، وحمل الولايات المتحدة والدول الغربية بالمسؤولية عن أزمة الطاقة والغذاء في العالم.

وأوردت وكالة تاس الروسية أن الرئيس بوتين قال إن بلاده ستعزز علاقتها مع الدول الأفريقية والآسيوية، وإن "نموذج الاستعمار الجديد أصبح شيئا من الماضي".