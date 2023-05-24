جديد شركة "أودي" الألمانية.. سيارة فاخرة بتصميم مميز تسحر من يركبها

ضمن سلسلة "سفير" (sphere)، كشفت "أودي" (Audi) الألمانية عن سيارتها الكهربائية الجديدة، التي تتميز بخصائص تجعلها فاخرة وممتعة لمن يحظى بركوبها.

فقد قدمت الشركة -التي تعد عملاقة صناعة السيارات- عدة نماذج لسيارات اختبارية كهربائية صديقة للبيئة تحت العلامة التجارية "سفير" التي تعبر عن الفخامة والرفاهية، حسب رؤية أودي لعالم السيارات في المستقبل.

وأعلنت الشركة خلال الأعوام الماضية عن عدة نماذج، كان من ضمنها "سكاي سفير" (skysphere) و"غراند سفير" (grandsphere)، حملت جميعها تصاميم عصرية ومبتكرة، أساسها المساحة الداخلية والتكنولوجيا والراحة للركاب في أثناء التنقل.

وقد انضمت "أكتيف سفير" (Activesphere) مؤخرا لعائلة "سفير" الكبيرة من أودي الألمانية، وتأتي السيارة بتصميم مثير من النظرة الأولى. وتقول الشركة إن هذه السيارة الفاخرة صممت لتكون عملية للاستخدام اليومي وعلى الطرق الوعرة والصعبة.

ومن خصائص السيارة أن أبوابها تفتح بشكل متقابل لتوفر مساحة أكبر عند الركوب، وتأتي بتصميم خاص للصندوق الخلفي، حيث يتم طي القسم السفلي بينما ينزلق الزجاج الخلفي للأعلى لتوفر مساحة تخزين إضافية.

ويمكن للسيارة الجديدة حمل الحقائب الكبيرة والدراجات الهوائية وغيرها.

كما تأتي "أكتيف سفير" بمحركات كهربائية في المحور الأمامي والخلفي للسيارة، لتولد مجتمعة قوة 436 حصانا، وتقدم بطارية تمنحها القدرة على قطع مسافة تصل إلى 600 كيلومتر في الشحنة الواحدة حسب الاستخدام.

ومن مميزاتها أيضا أنها سيارة ذاتية القيادة بشكل كامل، وتصميمها الداخلي يمكن الركاب من الاستمتاع بتجربة قيادة فريدة، من خلال عجلة القيادة المخفية تحت الواجهة الأمامية، حيث إنها تنزلق باتجاه السائق عند استدعائها بشكل مثير.

كما أن الواجهة الأمامية للسيارة تعمل بأكملها كأنها شاشة، وتستخدم تقنيات الواقع المعزز لجميع أدوات التحكم والتفاعل في السيارة، باستخدام نظارة مخصصة من شركة أودي لعرض حالة السيارة والملاحة والترفيه. ويمكن إعطاء الأوامر وضبط والتحكم بإعدادات السيارة من خلال الإيماءات بمجرد تحريك اليدين.