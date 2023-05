بسبب هاتف محمول.. تلميذة تتسبب في كارثة بمدرسة في غويانا

أفادت السلطات في غويانا الثلاثاء بأن الحريق الذي أتى الأحد على مهجع مدرسة للإناث في وسط البلاد وأوقع 18 قتيلة (جميعهن قاصرات) إضافة إلى صبي واحد سببه فتاة أغضبتها مصادرة الإدارة هاتفها المحمول.

وفي بيان لها، قالت الشرطة في هذا البلد الصغير الواقع شمال أميركا الجنوبية إنه "يُشتبه بأن تلميذة تسببت في الحريق المدمر، لأن هاتفها المحمول قد صودر منها".

من جهته، قال مسؤول حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية (طلب عدم نشر اسمه) إن التلميذة أصيبت بجروح في الحريق واعترفت بوقوفها خلفه.

واندلع الحريق الأحد في مهجع مدرسة للإناث في المهدية، المدينة المنجمية الواقعة في وسط الدولة الصغيرة الناطقة بالإنجليزية في أميركا الجنوبية.

وأوقعت الكارثة 18 قتيلة، إضافة إلى صبي واحد هو ابن مديرة المهجع.

