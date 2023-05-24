انتخابات تركيا.. أردوغان يدعو للمشاركة بكثافة خلال جولة الإعادة و1.8 مليون يصوتون في الخارج

دعا الرئيس التركي المرشح الرئاسي لتحالف الجمهور رجب طيب أردوغان، إلى التصويت بكثافة له في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من الشهر الجاري، مؤكدا أن الشعب التركي سيلقن غريمه مرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو درسا في ليلة إعلان النتائج.

وقال أردوغان -في مهرجان انتخابي عقده بالعاصمة أنقرة- مخاطبا حشدا من مناصريه "هل أنتم مستعدون للحشد والذهاب بكثافة للصناديق يوم الأحد المقبل، نعم..، أنا أؤمن بكم وأحبكم، وعلى يقين أنكم ستلقنون كمال كليجدار أوغلو الدرس اللازم في تلك الليلة".

وأضاف -في إشارة إلى منافسه- "أمامنا شخص كان يعِد متضرري الزلزال بمنازل مجانية قبل الانتخابات، ثم طردهم من المساكن عقب الانتخابات".

وكان رئيس حزب النصر التركي أوميت أوزداغ قد أعلن في وقت سابق أن حزبه قرر دعم كليجدار أوغلو في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية.

وقال أوزداغ -في مؤتمر صحفي رفقة كليجدار أوغلو في أنقرة- إن الطريق الوحيد لما أسماه "الخلاص من أزمة اللاجئين" هو دعم مرشح تحالف الشعب.

وأضاف "لا يمكن أن نفكر في رفاه الشعب التركي بينما نوفر البيوت والأموال والدعم للاجئين"، مشيرا إلى أنه اتفق مع كليجدار أوغلو على إعادة المهاجرين في تركيا إلى بلدانهم الأصلية في غضون عام بعد الانتخابات.

وفور إعلان أوزداغ دعمه لمرشح المعارضة، تداول مغردون مقطع فيديو سابقا له يقول فيه إنه إذا فاز كليجدار أوغلو بالانتخابات الرئاسية فسوف تندلع حرب أهلية.





التصويت بالخارج

على صعيد آخر، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات التركية أن مجموع من صوّتوا في الخارج بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغ مليونا و835 ألفا و295 ناخبا تركيا، حتى اليوم الأربعاء.

وبحسب اللجنة، فإن عملية التصويت بالجولة الثانية من الرئاسيات، متواصلة منذ 20 مايو/أيار الجاري، لدى الممثليات الخارجية والمعابر الحدودية.

وتنتهي عملية تصويت الأتراك المسجلين أماكن إقاماتهم خارج البلاد بحلول الساعة 22:00 (بالتوقيت المحلي) من اليوم، في حين تستمر في المعابر الحدودية والمطارات حتى الساعة 17:00 من يوم 28 مايو/أيار.

يشار إلى أن تركيا شهدت في 14 مايو/أيار الجاري انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنافس فيها كل من مرشح تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، ومرشح تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، ومرشح تحالف الأجداد سنان أوغان.

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بين أردوغان وكليجدار أوغلو في 28 مايو/أيار، لعدم حصول أي منهما على أكثر من 50% من الأصوات، حيث حصل الأول على 49.51% من أصوات الناخبين، فيما نال الثاني 44.88%، كما حصل سنان أوغان على 5.17% من الأصوات، وفق نتائج نهائية.