الجزيرة نت تحصد 5 من جوائز تيلي 2023

حصد موقع الجزيرة نت أمس الثلاثاء 5 من جوائز تيلي الأميركية المتخصصة بالفيديو والتلفزيون، في ختام منافسات دورتها الـ44.

وحصل كاريكاتير "منسي" على ميداليات فضية في 4 من فئات الفيديو الاجتماعي، علما أن "منسي" هو شخصية كرتونية متحركة تم ابتكارها في مايو/أيار 2022 بغرض تمثيل شريحة واسعة من الشباب العرب الذين تخاطبهم هذه الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى موقع الجزيرة نت.

كما حصل شريط "الجزيرة دوت نت" على ميدالية برونزية في الوثائقيات القصيرة. ويرصد الفيلم الوثائقي الذي أخرجته سهى إسماعيل، لحظات التأسيس الأولى للموقع، كما يتتبع اللحظات السياسية الفارقة التي شهدتها المنطقة والعالم، وأثرها في حضور موقع الجزيرة نت على الساحة العربية والعالمية، وتصدّره المواقع الإخبارية بمحتواه الحصري ومصداقيته وتعدديته.