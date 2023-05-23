وكالة أنباء إيرانية: طهران تعين علي رضا عنايتي سفيرا لها في الرياض

ذكرت وكالة ميزان للأنباء، مساء أمس الاثنين، أن إيران عينت علي رضا عنايتي سفيرا لها لدى السعودية.

وشغل عنايتي منصب مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون الخليج العربي بالوزارة، وفقا لهذه الوكالة التابعة للسلطة القضائية في إيران.

وفي 10 مارس/آذار الماضي، أعلنت الرياض وطهران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.

وكان وفد إيراني وصل الرياض في 12 أبريل/نيسان، في إطار خطة لإعادة فتح السفارة والبعثات الدبلوماسية لدى المملكة، بعد أيام من وصول وفد سعودي لطهران يوم 8 من الشهر ذاته لبحث فتح سفارة وقنصلية بلاده.

وفي يناير/كانون الثاني 2016، قطعت السعودية علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق) احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر لإدانته بتهم منها "الإرهاب".